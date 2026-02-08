Sari direct la conținut
Primele detalii despre starea lui Lindsey Vonn, după căzătura violentă de la Jocurile Olimpice

Lindsey Vonn, în timpul probei olimpice de duminică, 8 februarie 2026. Credit: Handout / AFP / Profimedia

Schioarea americană Lindsey Vonn este într-o „stare stabilă” după accidentarea de duminică de la începutul probei de coborâre din cadrul Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina, în care a încercat să concureze cu o „ruptură completă” de ligament încrucișat anterior, a scris CNN.

Într-un scurt comunicat pe rețelele sociale, echipa de schi și snowboard a Statelor Unite a anunțat că Vonn a suferit o accidentare, dar este în stare stabilă și este pe mâini bune, alături de o echipă de medici americani și italieni”.

În proba de duminică, tripla medaliată olimpică a pierdut controlul în traversarea de la început, după circa 13 secunde, după ce a tăiat linia prea strâns, a atins o poartă cu umărul și s-a răsucit în aer. Sportiva în vârstă de 41 de ani a fost transportată apoi cu elicopterul de pe pârtie, în timp ce mulțimea s-a ridicat în picioare pentru a o aplauda.

Sora ei, Karin Kildow, a declarat pentru NBC că accidentarea a fost înfricoșătoare.

„Dă întotdeauna 110%, niciodată mai puțin, așa că știu că a pus tot sufletul”, a spus Kildow.

„Este un sport foarte periculos și există o mulțime de variabile în joc, așa că nu știu exact ce s-a întâmplat, dar a părut a fi o cădere destul de dificilă, așa că sperăm doar la ce e mai bun”, a mai declarat sora sportivei.

Lindsey Vonn a decis să participe la Jocurile Olimpice chiar dacă suferise o ruptură de ligament încrucișat anterior în timpul coborârii de la Crans-Montana de sâmbăta trecută.

La Jocurile Olimpice mai urma să participe în competițiile de combinată pe echipe și slalom-uriaș, potrivit Eurosport.

