Primul mesaj al noului primar interimar de la Sectorul 6: „Voi duce mai departe bunele practici” / Care spune că sunt prioritățile mandatului său 

Paul Moldovan (PNL), până acum viceprimar în Sectorul 6, a preluat luni, 29 decembrie, funcția de primar interimar al Sectorului, după ce fostul edil, Ciprian Ciucu, a devenit primar general în urma alegerilor din 7 decembrie. Printre priorități, Moldovan enumeră spațiile verzi, „mai multe străzi pentru oameni”, „locuri de joacă moderne și școli sigure“.

Paul Moldovan a avut luni o întâlnire cu „echipa Primăriei Sectorului 6” pentru a discuta „viitorul proiectelor pe care le avem în lucru și pe care le pregătim”.

„Le-am explicat că îmi asum un angajament ferm față de dumneavoastră, comunitatea Sectorului 6, să continui dezvoltarea, să duc mai departe proiectele și să încep altele. În cei cinci ani de când primarul Ciprian Ciucu a preluat mandatul, am reușit împreună cu echipa noastră să transformăm fața sectorului. Cu dânsul alături la PMB, voi duce mai departe politicile, bunele practici”, a scris Moldovan pe Facebook.

Noul primar interimar susține că prin faptul că există o continuitate în conducerea Sectorului „ne dă siguranța” că Sectorul 6 „va rămâne cel mai atractiv loc din București pentru familiile tinere care sunt în căutarea unei locuințe”.

„Îmi doresc mai mult verde, mai multe străzi pentru oameni, locuri de joacă moderne, unități de învâțământ sigure, la standarde europene, eficiență energetică a locuințelor, piețe reamenajate, infrastructură pusă la punct, și, evident, spații pentru mașini, în măsura în care terenul ne permite. Vom face treabă bună împreună”, a scris noul primar interimar din Sectorul 6.

Nu e clar dacă vor fi organizate alegeri în Sectorul 6, deși legea nu lasă loc de interpretări

Ciprian Ciucu și-a preluat oficial atribuțiile de primar general al Bucureștiului în data de 19 decembrie. În primul său discurs ca primar general, a vorbit despre situația financiară a primăriei și a spus că vrea să creeze o largă majoritate în Consiliul General al Municipiului București (CGMB).

Ciprian Ciucu a câștigat în urma alegerilor locale parțiale din 7 decembrie funcția de primar general al Capitalei cu 36,16% din voturi (peste 211.000 de voturi). El s-a impus astfel în fața Ancăi Alexandrescu, susținută de AUR (21,94%), Daniel Băluță, de la PSD (20,51%), respectiv Cătălin Drulă, de la USR (13,90%).

După victoria lui Ciprian Ciucu la Primăria București, Guvernul ar trebui să organizeze alegeri în acest Sector în termen de cel mult 90 de zile de la vacantarea postului, conform legii.

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a vorbit însă despre posibilitatea ca alegerile pentru un nou primar al Sectorului 6 să fie organizate abia în 2028, la termen, când mandatul lui Ciprian Ciucu, reales primar în vara anului 2024, s-ar fi încheiat.

„Alegerile pentru Sectorul 6, în urma vacantării, ar trebui organizate în maxim 90 de zile. Există posibilitatea ca termenul să fie depășit, există chiar posibilitatea ca acestea să se țină abia la termen, în 2028, în funcție de voința Guvernului, dacă luăm în calcul costurile și logistica necesară. Din punctul de vedere al Instituției Prefectului, vom face toate demersurile necesare pentru organizarea în termenul legal”, a declarat pentru publicația Buletin de București prefectul Capitalei, Andrei Nistor, în 8 decembrie.

Cine este Paul Moldovan

Paul Moldovan, 46 de ani, a fost viceprimar la Primăria Sectorului 6 din decembrie 2024. El este și președintele PNL Sector 6.

Conform CV-ului său, el și-a început cariera politică în 2004, când a devenit consilier la Consiliul Județean Cluj. Din 2006 și până în 2012, a avut două mandate de consilier la Ministerul Afacerilor Interne.

Până să intre în administrația locală a Sectorului 6, Paul Moldovan a mai ocupat funcția de director de cabinet la Agenția Națională a Funcționarilor Publici, din februarie și până în octombrie 2020.

Moldovan este expert al Băncii Mondiale din decembrie 2018.