Programul magazinelor și supermarketurilor de Revelion 2026

Magazinele și supermarketurile din România funcționează după programe speciale de Anul Nou. Vedeți mai jos când vor fi deschise magazinele între 30 decembrie și 3 ianuarie, astfel încât să aveți timp suficient pentru a face cumpărăturile de final de an.

Program Lidl Revelion 2026

Până marți, 30 decembrie 2025, magazinele Lidl vor fi deschise între 07:00 și 22:00ș

Miercuri, 31 decembrie, magazinele Lidl vor avea din nou program scurt, între 7:00 și 18:00.

Joi, 1 ianuarie 2026, magazinele vor fi închise.

Vineri, 2 ianuarie 2026, magazinele vor avea din nou un program scurt, între 7:00 și 18:00.

Magazinele Lidl revin la programul normal începând cu data de 3 ianuarie 2026.

Program Kaufland Revelion 2026

Marți, 30 decembrie 2025, magazinele Kaufland vor fi deschise de la ora 07:00, cu ore de închidere cuprinse între 22:00 și 23:00, în funcție de locație. Magazinul Kaufland Sibiu Mall are un program corelat cu cel al centrului comercial.

Pe 31 decembrie 2025 majoritatea magazinelor vor funcționa între 07:00 și 18:00, iar unitatea din Sibiu Mall se aliniază programului centrului comercial. Joi, 1 ianuarie 2026, toate magazinele vor fi închise, iar din 2 ianuarie 2026 – magazinele vor avea program scurt, deschidere la 09:00 și închidere la 18:00, cu excepția magazinului din Sibiu Mall, care respectă programul centrului comercial.

Program Auchan Revelion 2026

Până marți, 30 decembrie 2025, unitățile vor fi deschise între 07:00 și 22:00, permițând clienților să își facă cumpărăturile în intervalul obișnuit. În Ajunul Anului Nou, miercuri, 31 decembrie, magazinele vor funcționa între 07:00 și 18:00.

Joi, 1 ianuarie 2026, majoritatea magazinelor Auchan vor fi închise, existând însă câteva excepții în anumite locații. Vineri, 2 ianuarie, magazinele vor reveni la programul normal, cu deschidere la 10:00 și închidere la 22:00, cu mențiunea că pot exista unele excepții. Începând cu sâmbătă, 3 ianuarie 2026, toate magazinele Auchan din țară vor reveni la programul normal.

Program Mega Image Revelion 2026

Până marți, 30 decembrie 2025, unitățile vor funcționa după programul normal, între 07:00 și 22:00. În Ajunul Anului Nou, miercuri, 31 decembrie, magazinele vor fi deschise între 07:00 și 19:00.

Joi, 1 ianuarie 2026, magazinele Mega Image vor fi închise, urmând ca de vineri, 2 ianuarie, acestea să fie deschise între 09:00 și 19:00. Începând cu sâmbătă, 3 ianuarie 2026, magazinele revin la programul normal de funcționare.

Program Penny de Revelion 2026

Până marți, 30 decembrie 2025, unitățile vor avea program normal, între 07:00 și 22:00. În Ajunul Anului Nou, magazinele vor fi deschise între 07:00 și 18:00.

Joi, 1 ianuarie 2026, toate magazinele Penny vor fi închise. De vineri, 2 ianuarie, unitățile vor funcționa între 10:00 și 18:00, revenind treptat la programul obișnuit.

Program Carrefour de Revelion 2026

Magazinele Carrefour din România vor funcționa după un program special cu ocazia sărbătorilor de Anul Nou. Pe 31 decembrie 2025, toate unitățile vor fi deschise între 07:00 și 18:00/19:00.

Pe 1 ianuarie 2026, magazinele vor fi închise, iar din 2 ianuarie acestea revin la programul obișnuit.

Program Hipermarket

30 decembrie – 07:00 – 23:00

– 07:00 – 23:00 31 decembrie – 07:00 – 18:00

– 07:00 – 18:00 1 ianuarie – închis

Program Market

30 decembrie – 07:00 – 22:00

– 07:00 – 22:00 31 decembrie – 07:00 – 18:00

– 07:00 – 18:00 1 ianuarie – închis

Program magazine Carrefour express

30 decembrie – 07:00 – 22:00

– 07:00 – 22:00 31 decembrie – 07:00 – 18:00

– 07:00 – 18:00 1 ianuarie – închis

În funcție de magazin, pentru formatele Hipermarket, Market și Express, ora deschiderii poate să difere, precizează compania.

Program Supeco Revelion 2026

1 ianuarie – închis

– 26 decembrie și 2 ianuarie – 09:00 – 18:00

(cu excepția magazinelor din Baia Mare, Gheorgheni, Iași, Cluj, Satu Mare, Slobozia, Bârlad și Suceava, care vor fi închise.)