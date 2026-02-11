Reacție dură din PNL după ce Radu Oprea a comparat tăierile de posturi cu „Auschwitz”.  Un lider liberal îi cere demisia

Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru a reacționat miercuri seară la declarația făcută pentru HotNews de secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, care a comparat tăierile de posturi din SGG cu „Auschwitz”. Liberalul îi cer demisia și îl acuză de „exces grav de ignoranță”.

„Într-un exces grav de ignoranță, SGG-ul Guvernului României, pesedistul Radu Oprea, a comparat tăierea unui număr de 70 de posturi din organigrama Guvernului cu Auschwitz. A devenit un obicei frecvent când politiceni inculți, ignoranți și impertinenți să relativizeze sau să ultragieze memoria victimelor regimurilor criminale. Lista este lungă. Dar când îți acoperi incompetența și populismul cu o comparație legată de victimile Holocaustului, singurul mod de a corecta culpa e demisia”, a transmis vicepreședintele PNL.

Liberalul susține că „pentru acest gest, Oprea trebuie să plece” și califică afirmația drept „o insultă la adresa memoriei victimelor Holocaustului.

„Să compari o reducere administrativă minoră, în raport cu aparatul umflat al statului, cu cel mai mare genocid din istoria modernă, cu milioane de victime arse în crematorii naziste, este o insultă la adresa memoriei victimelor Holocaustului”, se arată în reacția lui Muraru.

Vicepreședintele PNL mai afirmă că Radu Oprea „blochează din vara anului trecut semnarea proiectelor de reformă a administrației publice” și că PSD „blochează efectiv orice încercare de a reduce risipa și privilegiile”.

„În timp ce Oprea refuză să semneze tăierea de posturi în structura guvernamentală, opinia publică se miră de ce măsurile premierului Ilie Bolojan afectează doar cetățenii, dar nu se văd reforme reale în aparatul de stat. De ce? Pentru că PSD blochează efectiv orice încercare de a reduce risipa și privilegiile încă din față. E o mascaradă clasică, în care pesediștii fac zgomot când vine vorba de bugetari sau pensii speciale, dar apără cu dinții posturile și cheltuielile inutile din aparat. Asta în timp ce ieri, premierul Bolojan a anunțat o reducere totală a cheltuielilor cu 9.968.676 lei, adică -23,7% față de anul precedent. Asta înseamnă disciplină bugetară reală, nu vorbe goale”, a mai transmis acesta.

Ce a spus Radu Oprea

Reorganizarea Cancelariei premierului Ilie Bolojan, anunțată încă din vara anului trecut, care prevede reducerea numărului total de posturi de la 176 la aproximativ 105, „nu a putut fi implementată până acum, întrucât se așteaptă semnarea proiectului de reorganizare de către Secretarul General al Guvernului”, a anunțat miercuri instituția condusă de Mihai Jurca.

Întrebat de HotNews ce tăiere de posturi a făcut mai exact anul trecut la SGG, Radu Oprea a spus că „nu am aplicat nicio tăiere”.

„Eu nu tai. Oamenii au fost numere doar la Auschwitz. Eu mă uit la oameni. Au plecat fără scandal, găsesc formule, oamenii lucrează, comunicăm în interiorul instituției, primesc și le spun și lucrăm împreună pe proiectele importante pentru țară. Nu lucrez pe statistică. Oamenii nu sunt costuri. Nu am mentalitate de stăpân de sclavi. N-am avut-o niciodată în viață”, a declarat acesta.