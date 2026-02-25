Raport OpenAI: Conturi legate de forțe de ordine din China au folosit ChatGPT pentru a căuta date despre americani. Sute de e-mailuri generate cu ajutorul chatbotului

OpenAI a anunțat că a suspendat mai multe conturi asociate forțelor de ordine din China, unor escroci specializați în înșelătorii romantice și unor operațiuni de influență, inclusiv unei campanii de denigrare îndreptate împotriva primei femei premier din Japonia, potrivit unui raport care detaliază modul în care tehnologia ChatGPT a fost utilizată în mod abuziv.

Compania a precizat că unele dintre conturi utilizau chatbotul, alături de alte instrumente, inclusiv conturi de pe rețelele sociale, pentru a desfășura activități cibernetice ilegale, prezentându-se drept agenții matrimoniale, firme de avocatură sau oficiali americani, printre altele, notează Reuters.

Mesaje către oficiali americani

Un număr redus de conturi, care probabil proveneau din China, au folosit modelele OpenAI pentru a solicita informații despre cetățeni americani, forumuri online și locații ale unor clădiri federale, dar și pentru a cere indicații privind utilizarea unor programe de tip „face-swapping”.

Aceleași conturi au generat e-mailuri în limba engleză adresate unor oficiali americani la nivel de stat sau analiști de politici publice din domeniul afacerilor și finanțelor, invitându-i să participe la consultații plătite.

OpenAI a anunțat că a blocat un cont ChatGPT asociat unei persoane cu legături în forțele de ordine din China, a cărei activitate ar fi implicat coordonarea unei operațiuni sub acoperire de influență care o viza pe premierul japonez Sanae Takaichi.

„Roamnce scam” cu sute de victime pe lună

Un grup de conturi ChatGPT a utilizat chatbotul pentru a derula o schemă de tip „romance scam” care viza bărbați din Indonezia și care ar fi fraudat probabil sute de victime în fiecare lună, potrivit OpenAI.

Compania a precizat că escrocheria folosea ChatGPT pentru a genera texte promoționale și reclame pentru un serviciu de întâlniri fals, atrăgând utilizatorii să se înscrie pe platformă și punând presiune asupra acestora să finalizeze mai multe „sarcini” ce presupuneau plăți consistente.

De asemenea, mai multe conturi au folosit modelele OpenAI pentru a se prezenta drept firme de avocatură și pentru a impersona avocați reali sau reprezentanți ai forțelor de ordine din SUA, vizând victime ale unor fraude, a mai transmis compania.

FOTO: Boarding1now, Dreamstime.com