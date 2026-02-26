Republica Cehă „cu siguranță nu” își propune să crească cheltuielile pentru apărare la nivelul NATO
Republica Cehă „cu siguranță nu” își propune să crească cheltuielile pentru apărare, în pofida majorării țintelor stabilite în cadrul NATO, a declarat joi premierul Andrej Babiš, marcând o schimbare clară față de politica fostului guvern, conform Reuters.
Executivul condus de partidul populist ANO al lui Babiš a preluat puterea în decembrie și promovează în Parlament o variantă revizuită a bugetului pentru 2026. Guvernul s-a confruntat însă cu unele critici din cauza nivelului mai scăzut al alocărilor pentru apărare.
Babiš a declarat înaintea alegerilor de anul trecut că acordul din cadrul NATO privind creșterea treptată a cheltuielilor pentru apărare până la 5% din produsul intern brut este nerealist.
Întrebat joi, într-un interviu online acordat publicației Denik.cz, dacă guvernul se află pe un traseu de majorare a cheltuielilor, Babiš a răspuns: „Cu siguranță nu”.
„Prioritatea noastră este sănătatea cetățenilor noștri, astfel încât să trăiască vieți lungi”, a spus el.
Babiš a câștigat alegerile de anul trecut cu promisiunea de a pune un accent mai mare pe nivelul de trai, prin creșterea salariilor, reducerea unor taxe și introducerea unor noi beneficii.
Propunerea de buget pentru 2026 a noului guvern reduce cheltuielile pentru apărare la 2,1% din PIB, față de planul fostului cabinet de centru-dreapta, care prevedea 2,35%. Ministrul Apărării, Jaromír Zuna, a declarat miercuri că această reducere nu va afecta proiectele de modernizare ale armatei.
Administrația precedentă, susținătoare fermă a Kievului în războiul dintre Ucraina și Rusia, își propusese ca bugetul pentru apărare să crească treptat până la 3% din PIB până în 2030.
Noul guvern a continuat inițiativa condusă de Cehia pentru achiziționarea de muniție de calibru mare destinată Kievului, finanțată prin donații din partea unor țări precum Germania. Executivul a decis însă să nu mai aloce fonduri de la bugetul de stat pentru acest program.