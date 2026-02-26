Republica Cehă „cu siguranță nu” își propune să crească cheltuielile pentru apărare la nivelul NATO

Andrej Babiš ține o conferință de presă la sediul ANO după închiderea secțiilor de votare din Praga, Republica Cehă, la 4 octombrie 2025. Credit line: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Republica Cehă „cu siguranță nu” își propune să crească cheltuielile pentru apărare, în pofida majorării țintelor stabilite în cadrul NATO, a declarat joi premierul Andrej Babiš, marcând o schimbare clară față de politica fostului guvern, conform Reuters.

Executivul condus de partidul populist ANO al lui Babiš a preluat puterea în decembrie și promovează în Parlament o variantă revizuită a bugetului pentru 2026. Guvernul s-a confruntat însă cu unele critici din cauza nivelului mai scăzut al alocărilor pentru apărare.

Babiš a declarat înaintea alegerilor de anul trecut că acordul din cadrul NATO privind creșterea treptată a cheltuielilor pentru apărare până la 5% din produsul intern brut este nerealist.

Întrebat joi, într-un interviu online acordat publicației Denik.cz, dacă guvernul se află pe un traseu de majorare a cheltuielilor, Babiš a răspuns: „Cu siguranță nu”.

„Prioritatea noastră este sănătatea cetățenilor noștri, astfel încât să trăiască vieți lungi”, a spus el.

Babiš a câștigat alegerile de anul trecut cu promisiunea de a pune un accent mai mare pe nivelul de trai, prin creșterea salariilor, reducerea unor taxe și introducerea unor noi beneficii.

Propunerea de buget pentru 2026 a noului guvern reduce cheltuielile pentru apărare la 2,1% din PIB, față de planul fostului cabinet de centru-dreapta, care prevedea 2,35%. Ministrul Apărării, Jaromír Zuna, a declarat miercuri că această reducere nu va afecta proiectele de modernizare ale armatei.

Administrația precedentă, susținătoare fermă a Kievului în războiul dintre Ucraina și Rusia, își propusese ca bugetul pentru apărare să crească treptat până la 3% din PIB până în 2030.

Noul guvern a continuat inițiativa condusă de Cehia pentru achiziționarea de muniție de calibru mare destinată Kievului, finanțată prin donații din partea unor țări precum Germania. Executivul a decis însă să nu mai aloce fonduri de la bugetul de stat pentru acest program.