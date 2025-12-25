„Responsabilitate și prudență pe pârtie”. Recomandările salvamontiștilor și ale DSU pentru practicanții sporturilor de iarnă

Departamentul pentru Situații de Urgență a făcut apel la „responsabilitate și prudență pe pârtie”, joi dimineață, într-o postare în care transmite câteva recomandări pentru cei care practică sporturi de iarnă.

„Vacanța de iarnă aduce bucuria zăpezii și a timpului petrecut la munte. Pentru ca aceste momente să rămână plăcute și lipsite de incidente, este important ca fiecare practicant al sporturilor de iarnă să manifeste prudență și responsabilitate pe pârtie”, a scris DSU, joi dimineață, pe Facebook.

DSU a spus că „salvamontiștii recomandă folosirea unui echipament adecvat, adaptarea vitezei și a stilului de coborâre la condițiile de pe pârtie, respectarea semnalizării și a regulilor de schi, precum și evitarea utilizării mijloacelor improvizate de alunecare”.

„În cazul producerii unui accident, apelați 112. Pentru informații detaliate, ghiduri și recomandări de prevenție, vă invităm să accesați platformele fiipregatit.ro și salvamontromania.ro”, a conchis DSU.

Salvamontiștii nu au primit solicitări de intervenții

Dispeceratul Național Salvamont spune că în ultimele 24 de ore nu a primit solicitări de intervenții.

„S-au primit 15 apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană. Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invită să le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane. Vă dorim o zi frumoasă pe cărări de munte!”, a scris Salvamont România, joi dimineață, pe Facebook.

Sursa foto: Txematrull | Dreamstime.com