Roma a început să taie faimoșii pini de pe aleea ce duce la Colosseum

Roma a început vineri să taie pinii umbrelă bătrâni care înconjoară vechiul Forum Roman, după ce testele au arătat că unii dintre ei riscă să cadă, relatează Reuters.

Trei arbori de mari dimensiuni au căzut anul acesta de-a lungul bulevardului ceremonial care leagă Colosseumul de Piazza Venezia, rănind ușor trei persoane.

Pinii oferă o umbră binevenită în lunile de vară, însă au devenit din ce în ce mai fragili, parțial din cauza schimbărilor climatice, vremea din Roma fiind marcată de alternanța unor perioade de căldură extremă cu episoade de ploi torențiale.

Autoritățile au închis drumul panoramic, adesea plin de turiști, și au convocat un comitet tehnic pentru a investiga problema.

Acesta a precizat într-un comunicat emis vineri că 12 dintre primii 36 de arbori testați în zona Forumului erau instabili, în timp ce 24 au fost considerați fie siguri, fie necesitând verificări suplimentare.

Zona are 54 de pini istorici, autoritățile crezând că mulți dintre ei au în jur de 120 de ani.

Pinii din capitala Italiei vor fi înlocuiți cu unii mai tineri

Comunicatul autorităților din Roma a arătat că oficialii speră să redeschidă parțial bulevardul pentru pietoni începând de luni, în timp ce testele suplimentare continuă asupra arborilor rămași.

„Pinii îndepărtați vor fi înlocuiți cu exemplare din aceeași specie, de dimensiuni și vârstă potrivite”, se arată în comunicat.

Pe lângă faptul că au fost afectați de fenomenele meteorologice extreme, mulți dintre pinii care odinioară împânzeau Roma au căzut în ultimii ani după ce au fost afectați de invazii ale unui parazit numit coșenila țestoasă a pinului („Toumeyella parvicornis”).

Oficialii orașului estimau în urmă cu doi ani că până la 80% dintre cei 60.000 de pini ai capitalei erau infestați și au lansat un program pentru a încerca să combată acest dăunător.