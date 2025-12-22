Rusia dezvoltă o armă spațială care poate lovi rețeaua Starlink a lui Elon Musk, dar și alți sateliți, suspectează două servicii secrete NATO

Analiștii se îndoiesc că o astfel de armă ar putea funcționa fără a provoca haos în spațiu pentru companiile și țările ce se bazează pe mii de sateliți pentru comunicații, apărare și alte nevoi vitale, scrie Associated Press.

Rusia dezvoltă o armă ce ar putea fi utilizată împotriva sateliților Starlink care asigură comunicațiile în Ucraina, relatează Associated Press, citând informații provenite de la două țări membre NATO.

Conform acestor surse, arma ar umple orbitele sateliților Starlink cu sute de mii de bile mici (cu diametrul de câțiva milimetri). Acest lucru ar putea dezactiva simultan mai mulți sateliți, dar ar putea afecta și sateliții altor țări, precum și Stația Spațială Internațională.

Conform datelor serviciilor de informații, Rusia consideră Starlink o amenințare deosebit de gravă.

Mii de sateliți pe orbită joasă asigură comunicațiile armatei ucrainene, precum și pe cele ale agențiilor guvernamentale și civile.

Potrivit informațiilor, proiectilele ar putea fi lansate de mici formațiuni de sateliți care nu se află încă pe orbită. Cu toate acestea, este dificil de imaginat cum aceste proiectile ar putea fi concentrate pentru a viza doar Starlink, a declarat pentru AP generalul de brigadă Christopher Horner, comandantul Forțelor Spațiale Canadiene.

Un astfel de atac „ar scăpa rapid de sub control”, a spus Horner, care nu este familiarizat cu rapoartele serviciilor de informații citate de AP.

El a speculat că un astfel de atac ar distruge toți sateliții Starlink și toți ceilalți sateliți care funcționează în mod similar. În plus, resturile ar avaria numeroși sateliți aflați pe această orbită și pe orbite inferioare, inclusiv sateliții Rusiei, stația spațială Tiangong a Chinei și Stația Spațială Internațională.

Rapoartele serviciilor de informații nu indică când anume ar putea Rusia să implementeze un astfel de sistem, dacă acesta a fost testat sau în ce stadiu se află cercetările.

Informațiile despre calendarul propus pentru implementare sunt prea sensibile pentru a fi divulgate, a declarat pentru AP un oficial familiarizat cu rapoartele și alte informații conexe.

Victoria Samson, specialistă în securitate spațială la Secure World Foundation, care conduce un studiu anual privind sistemele antisatelit, a spus însă că nu crede că astfel de arme sunt în curs de dezvoltare, în parte din cauza daunelor colaterale pe care le-ar putea provoca.

Poate că este vorba doar de cercetare, a sugerat ea.

„Cu siguranță pare a fi o armă concepută pentru a instaura frica, a servi ca mijloc de descurajare sau ceva de genul acesta”, a spus și Clayton Swope, specialist în securitate spațială și arme la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale.

AP nu a explicat care sunt agențiile de informații care au pregătit rapoartele.

Comandamentul Spațial al Forțelor Armate Franceze a declarat că nu poate comenta aceste informații, dar a adăugat: „În ultimii ani, Rusia s-a angajat din ce în ce mai mult în acțiuni iresponsabile, periculoase și chiar ostile în spațiu”.