Șefa guvernului japonez declanșează un val de critici după ce a spus că doarme doar două ore pe noapte. „Nu îmi face bine la ten”

Noua șefă a guvernului japonez, Sanae Takaichi, a afirmat joi că doarme doar două ore pe noapte, o declarație urmată de un val de critici care o acuză că încurajează munca în exces într-o țară unde echilibrul între muncă și viața personală rămâne un subiect de preocupare, transmite AFP.

„Dorm în jur de două ore, patru ore cel mult. Am impresia că nu îmi face bine la ten”, a declarat Sanae Takaichi în fața unei comisii legislative, unde a fost întrebată despre durata zilelor de lucru, cunoscute ca fiind foarte lungi în Japonia.

Guvernul condus de Sanae Takaichi – 64 de ani, prima femeie în funcția de prim-ministru – poartă discuții cu privire la o posibilă mărire a numărului de ore suplimentare, prezentată ca strategie de stimulare a creșterii economice, relatează Agerpres citând AFP.

„Dacă putem să creăm condițiile unei situații în care oamenii pot găsi un echilibru corespunzător dorințelor lor între îngrijirea copiilor, responsabilitățile familiale și, în același timp, să lucreze și să profite de timpul lor liber, ar fi ideal”, a declarat Sanae Takaichi.

Ea a apărat discuția despre orele suplimentare spunând că salariații și angajatorii au nevoi variate, unii luându-și două locuri de muncă pentru a le face față, în timp ce companiile impun limite stricte acestor ore.

Șefa guvernului a insistat pe faptul că orice modificare ar garanta protejarea sănătății lucrătorilor.

După ce a fost aleasă la conducerea Partidului Liberal-Democrat la începutul lui octombrie, Sanae Takaichi a anunțat că vrea „să uite pentru sine termenul de echilibru muncă-viață personală”. „Voi munci, munci, munci și munci și mai mult”, a dat ea asigurări.

Karoshi, un fenomen ce face ravagii în Japonia

Takaichi a atras deja atenția observatorilor săptămâna trecută cu faptul că a programat o reuniune cu colaboratorii la ora 03.00 a dimineții pentru a pregăti sesiunea parlamentară.

Echilibrul dintre timpul de lucru și viața personală rămâne un subiect de prim-plan în Japonia, unde numeroși lucrători se confruntă cu niveluri foarte ridicate de stres.

În unele cazuri, munca în exces a dus chiar la decese, un fenomen pe care japonezii îl numesc „karoshi”, sau moartea prin epuizare la locul de muncă.

Sute de decese legate de surmenaj – prin criză cardiacă, accident vascular cerebral sau sinucidere – sunt înregistrate în fiecare an în Japonia, precum şi numeroase probleme de sănătate grave, ceea ce antrenează dosare în justiţie şi apeluri la avordarea problemei.