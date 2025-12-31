Singurul oraș din România unde au fost aproape 24 de grade Celsius în decembrie – Patru decenii de la un record meteo remarcabil

În decembrie 1985 se înregistra la Câmpina o temperatură record pentru ultima lună din an: 23,4 °C, valoare care nici până acum nu a fost depășită în țară în decembrie.

Cu 15 grade Celsius peste normal

Deși luna decembrie a fost foarte caldă în ultimul deceniu, încă sunt „în picioare” și recorduri de la 1903, arată datele ANM.

Câmpina, orașul situat la mai puțin de 100 km de București, este unul dintre orașele cu climat blând de iarnă, un loc unde au fost nu numai aproape 24 de grade în decembrie, ci și 21 de grade în ianuarie.

Orașul din zona dealurilor subcarpatice deține recordul pentru cea mai ridicată temperatură măsurată în țară în decembrie: +23,4 °C pe 5 decembrie 1985. Minima dimineții a fost de numai +3,5 °C. Maxima absolută este cu mai mult de 15 grade Celsius peste normalul perioadei.

Pe 18 decembrie 2019 au fost +21,1°C , iar pe 27 decembrie 2015 au fost +19,7 °C. Câteva zile cu peste 18 grade °C au fost între 17 și 24 decembrie 1989. În decembrie 2025, maxima a fost de +17,4 °C, iar minima, -10 grade.

La Câmpina, recordul absolut de frig pentru decembrie este de la 1902: -19,8 C.

Dintre toate lunile anului, decembrie a fost cel mai adesea mult mai caldă decât normalul în ultimii zece ani, cu maxime de căldură în 2020 și 2023, când au „picat” zeci de recorduri în țară, inclusiv unele mai vechi de 65 de ani.

Câmpina a avut mult timp și recordul absolut pentru ianuarie

Pe 19 ianuarie 1939 au fost +20,6 °C la Câmpina, iar valoarea aceasta a fost timp de peste 60 de ani cea mai ridicată înregistrată în ianuarie oriunde în țară. La Câmpina au fost +20,8 C în a doua zi din 2023, cea mai ridicată temperatură înregistrată în prima lună din an în orașul prahovean. A fost depășit recordul ce data de acum 83 de ani.

Stația meteo se află pe malul stâng al râului Prahova, la circa 1 km de confluenta acestuia cu râul Doftana, arată o descriere publicată de ANM despre stația meteo. De-a lungul anilor, stația meteo și-a schimbat de mai multe ori amplasamentul, iar din 1982 se află pe locul unde se găsește și acum, pe strada I.H Rădulescu, la fosta Casă Solară 1, la o altitudine de 461 metri.

Sunt foarte rare temperaturile de peste 22 C în decembrie în România. Pe 3 decembrie 1903 au fost +20,8 grade la stația meteo București Filaret și +21 la Constanța. Maximele pe țară au fost atunci de +22,3 °C la Călărași, de +22 °C la Turnu Măgurele.