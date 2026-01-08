„Situații acute de criză internațională”. Reacție vehementă a Moscovei după capturarea petrolierului rusesc în Atlantic

SUA au anunțat pe 7 ianuarie 2026 că Departamentul de Justiție și Departamentul de Securitate Internă, în coordonare cu Departamentul de Război, au confiscat nava M/V Bella 1 pentru încălcarea sancțiunilor SUA. FOTO: U.S. EUROPEAN COMMAND / UPI / Profimedia

Diplomația rusă a acuzat joi Statele Unite că alimentează „tensiunile militare și politice” și că amenință transportul maritim internațional prin confiscarea, cu o zi înainte, a petrolierului Bella 1 (Marinera), aflat sub pavilion rusesc, în apele Atlanticului de Nord, scrie AFP.

SUA au transmis că nava transporta petrol pentru state precum Venezuela, Rusia și Iran, încălcând sancțiunile occidentale, și au capturat-o, după ce un raid militar american la Caracas l-a răsturnat de la putere pe aliatul Moscovei, președintele autoritat Nicolas Maduro.

Ministerul de Externe al Moscovei a afirmat că măsura luată împotriva petrolierului „nu va duce decât la tensiuni militare și politice suplimentare”, adăugând că este îngrijorat de „disponibilitatea Washingtonului de a genera situații de criză internațională acute”.

Confiscarea petrolierului de către Marina SUA a avut loc în contextul în care Washingtonul este din ce în ce mai frustrat de Moscova, întrucât nu s-au înregistrat progrese semnificative în eforturile diplomatice menite să pună capăt războiului din Ucraina.

Nava a fost confiscată la câteva zile după ce președintele american Donald Trump a spus că nu este „încântat” de omologul său rus, Vladimir Putin.

Trump a mai declarat în ultimele zile că nu crede că afirmația lui Putin potrivit căreia Kievul a încercat să-i atace reședința este adevărată.

Diplomația rusă a precizat joi că petrolierul naviga „în conformitate cu normele dreptului internațional și în temeiul autorizației temporare acordate de legislația rusă de a naviga sub pavilionul Federației Ruse”.

Ministerul condus de Serghei Lavrov a mai afirmat că nava se îndrepta către un port rusesc și că Moscova a informat de mai multe ori autoritățile americane cu privire la „statutul său civil pașnic”.

Statele Unite au transmis, între timp, că echipajul de la bordul petrolierului riscă să fie urmărit penal, ceea ce Ministerul rus de Externe a calificat drept „categoric inacceptabil”.

Diplomația rusă a mai afirmat că ea consideră sancțiunile occidentale drept „ilegitime”, adăugând că acestea nu pot fi utilizate ca „justificare” pentru „confiscarea navelor în marea liberă”.

De asemenea, ministerul a acuzat Marea Britanie – care a anunțat că a oferit sprijin Statelor Unite în confiscarea petrolierului – că „se angajează de mult timp în piraterie maritimă”.

Londra a precizat, oficial, miercuri, că a oferit „sprijin operațional planificat în prealabil” Statelor Unite în operațiunea de urmărire și capturare a navei.