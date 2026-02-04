Studiu UNICEF: O treime dintre elevii români au probleme să înțeleagă concepte științifice de bază. Care sunt rezultatele pe literație digitală

UNICEF a realizat, cu sprijinul Ministerului Educației, două studii legate de nivelul de literație științifică și de literație digitală a elevitor din România. Studiile indică faptul că mai puțin de jumătate dintre elevi au un nivel funcțional al înțelegerii conceptelor științifice de bază, iar o mare parte dintre ei au nevoie de programe adecvate pentru consolidarea competențelor digitale.

„Rapoartele reprezintă un diagnostic de sistem menit să arate cât de bine pot aplica elevii competențele (dobândite atât în școală, cât și în afara ei) în situații reale, și nu doar să reproducă informații. Demersul este esențial pentru fundamentarea unor politici educaționale și direcții de acțiune bazate pe dovezi”, precizează Ministerul Educației.

Studiile UNICEF nu evaluează performanța școlară sau parcurgerea programei, ci oferă informații despre competențele funcționale.

„Ambele rapoarte constată că există o proporție ridicată de elevi aflați în zona de literație limitată (tranzitorie), elevi care au competențe parțiale, dar care pot progresa substanțial cu sprijinul potrivit. Aceste rezultate indică un potențial real de dezvoltare, subliniind nevoia unor intervenții adaptate și consecvente, în special în comunitățile vulnerabile. Cele două evaluări evidențiază decalaje între elevii din mediul urban și rural, influențate de acces, resurse și context socioeconomic”, menționează sursa citată.

Astfel, aproape jumătate dintre elevi (43%) ating un nivel funcțional al literației științifice, 24% având competențe tranzitorii, care pot fi consolidate rapid prin sprijin adecvat. În jur 32% dintre elevi prezintă riscul de a nu fi capabili să înțeleagă și să utilizeze în mod corespunzător conceptele științifice de bază în contexte practice.

„În domeniul literației digitale, mai mult de jumătate dintre elevi (aproximativ 55%) se află în zona de tranziție, cu competențe parțiale ce pot fi consolidate prin programe adecvate. 8% dintre elevi ating nivelul „funcționalitate bună”, în timp ce segmentul celor care ating cel mai înalt nivel de competență este de doar 0,2%. Aproape 37% dintre elevi sunt la risc în ceea ce privește dezvoltarea competențelor digitale funcționale”, anunță ministerul.

În cazul ambelor rapoarte, se recomandă intervenții țintite pentru reducerea decalajelor dintre mediul rural și cel urban, precum și tratarea ambelor tipuri de competențe dintr-o perspectivă integrată, fără să mai fi disociate în cadrul programei școlare.