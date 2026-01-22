LIVE Summit de urgenţă la Bruxelles: Liderii din UE caută răspunsul pentru „bătăușul” Donald Trump / Ce a spus Nicușor Dan

Liderii statelor Uniunii Europene vor regândi relaţiile cu SUA la summitul informal de urgenţă ce are loc joi seară, la Bruxelles, după ce amenințările preşedintelui american Donald Trump cu impunerea de taxe vamale şi chiar cu acţiuni militare pentru a obţine Groenlanda au zguduit serios încrederea în relaţia transatlantică, au spus mai mulţi diplomaţi europeni.

20:58

„Statele Unite rămân cel mai bun prieten al Lituaniei”

Lituania continuă să considere SUA drept cel mai apropiat prieten al său, a declarat președintele lituanian Gitanas Nauseda înaintea summitului de joi de la Bruxelles.

„Cooperarea ar trebui să fie cuvântul cheie, nu confruntarea”, a declarat Nauseda reporterilor.

El a adăugat că e important ca Statele Unite și Uniunea Europeană să rezolve împreună toate problemele de securitate, prin cooperare.

20:52

„Relațiile transatlantice au suferit o lovitură puternică”

Relațiile dintre Statele Unite și Uniunea Europeană au „suferit o lovitură puternică” în ultima săptămână, a afirmat șeful politicii externe a UE, Kaja Kallas, înaintea reuniunii de urgență a liderilor europeni.

„Neînțelegerile pe care le au aliații între ei, precum Europa și America, nu fac decât să-i avantajeze pe adversarii noștri, care privesc și se bucură de spectacol”, le-a declarat Kallas reporterilor.

20:45

Nicușor Dan salută revenirea „în parametri normali”

Sosit la Bruxelles, la acest Consiliul European, președintele român Nicușor Dan a afirmat că relația transatlantică a revenit „în parametri normali”, după discuțiile pe tema Groenlandei.

Nicușor Dan a declarat că liderii europeni reuniți la Bruxelles au trei subiecte pe agendă – Groenlanda, taxele vamale și Ucraina – fiind posibilă și o discuție pe tema acordului dintre UE și Mercosur.

„Mesajul meu general este că avem nevoie de această relație transatlantică, Europa și România, și că este foarte bine că în urma dialogului, așa cum anticipam, o oarecare escaladare s-a diminuat și am revenit în parametri normali”, a declarat Nicușor Dan.

„Trump a trecut Rubicon. O poate face din nou”

Aflat la Davos, în Elveția, pentru Forumul Economic Mondial, Donald Trump a schimbat tonul miercuri, anunţând că nu va recurge la forţă pentru a anexa Groenlanda, dar insistând că îşi menţine obiectivul ca SUA să cumpere această „bucată de gheaţă pentru a proteja lumea” şi a cerut „negocieri imediate”.

Ţările UE rămân însă circumspecte în legătură cu o eventuală nouă răzgândire din partea liderului de la Casa Albă, văzut ca un „bully” (bătăuș, ce caută să intimideze – n.r.) căruia Europa va trebui să îi ţină piept. Ele se concentrează acum pe elaborarea unui plan pe termen mai lung asupra modalităţilor de a trata cu SUA, sub această administrație, dar și cele viitoare, relatează agenția de presă Reuters, citând mai mulți diplomați europeni.

„Trump a trecut Rubiconul. S-ar putea să o facă din nou. Numai există revenire la ce a fost şi liderii vor discuta despre asta”, a spus un diplomat UE citat de Reuters, adăugând că blocul comunitar trebuie să renunţe la dependenţa sa masivă de SUA în numeroase domenii.

„Trebuie să îl ţinem aproape (pe Trump), lucrând în acelaşi timp pentru a deveni mai independenţi de SUA. Este un proces, probabil unul de durată”, a explicat el.

După decenii în care s-a bazat pe Washington pentru apărare în cadrul alianței NATO, Uniunii Europene îi lipsesc capacitățile necesare de informații, transport, apărare antirachetă și producție pentru a se apăra singur împotriva unui posibil atac al Rusiei, notează Reuters.

Totodată, Statele Unite sunt cel mai mare partener comercial al Europei, ceea ce face UE vulnerabilă la politicile lui Trump de impunere de taxe pentru a reduce deficitul comercial al Washingtonului şi, aşa cum este cazul Groenlandei, pentru a atinge alte obiective.

„Trebuie să discutăm unde se află liniile roşii, cum tratăm cu acest bully de pe malul celălalt al Atlanticului şi care sunt atuurile noastre”, a afirmat un alt diplomat european. „Trump spune „niciun tarif astăzi”, dar înseamnă asta şi „niciun tarif mâine” sau se va răzgândi rapid din nou? Trebuie să discutăm despre ce este de făcut în acest caz”, a spus diplomatul citat.

Uniunea Europeană este pregătită să introducă, drept ripostă, un pachet de taxe în valoare de 93 de miliarde de euro asupra importurilor din SUA şi măsuri anti-coercitive dacă Donald Trump îşi urmează planul de a aplica de la 1 februarie taxe vamale asupra exporturilor din Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Olanda, Suedia, Norvegia şi Marea Britanie.

Ca reacţie la presiunile Washingtonului privind achiziţionarea Groenlandei, Parlamentul European a suspendat miercuri ratificarea acordului comercial UE-SUA încheiat în vara anului trecut.

Miercuri seară, preşedintele SUA a anunţat, după întrevederea avută la Davos cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, că a stabilit cu acesta „cadrul unui viitor acord” privind Groenlanda.

După discuţiile cu şeful NATO, Trump a retras ameninţarea cu impunerea de tarife asupra produselor exportate de unele ţări europene pentru poziţia lor privind Groenlanda, afirmând că a convenit principiile unui acord cu NATO referitor la viitorul insulei. „Pe baza acestei înţelegeri, nu voi impune tarifele ce erau prevăzute să intre în vigoare la 1 februarie”, a scris liderul de la Casa Albă pe platforma sa Truth Social. El a adăugat că au loc discuţii suplimentare referitorare la sistemul de apărare Golden Dome, întrucât acesta vizează Groenlanda.

Un al treilea diplomat european a menţionat că este nevoie de explicaţii: „Ne-am cam săturat de tot acest bullying. Trebuie să acţionăm legat câteva lucruri: mai multă capacitate de redresare, unitate, ordine pe piaţa internă, competitivitate. Şi să nu mai acceptăm bullying-ul referitor la taxe”.

Șeful NATO a declarat joi pentru agenția Reuters că, potrivit acordului-cadru convenit cu Trump, aliaţii occidentali îşi vor intensifica prezenţa în regiunea arctică, dar nu a detaliat, limitându-se să spună că discuţiile între Danemarca, Groenlanda şi SUA vor continua.