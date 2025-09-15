Tranzacțiile imobiliare au crescut în august pentru a patra lună consecutiv, potrivit ANCPI | Analiză Storia

Bucureștiul e liderul pieței: 4.700 de tranzacții (+15%), de trei ori peste media națională

În România au avut loc în luna august aproape 14.400 de tranzacții imobiliare cu unități individuale, în creștere cu 5% comparativ cu perioada similară din 2024. București a raportat o creștere cu 15%, la aproape 4.500 de tranzacții. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a publicat datele despre tranzacțiile imobiliare realizate la nivel național în august 2025. Astfel, numărul de tranzacții cu unități individuale a fost de aproape 14.400, în creștere cu 4,9% comparativ cu august 2024. Cu această ocazie, august 2025 a devenit a patra lună consecutivă în care numărul tranzacțiilor este în creștere și a doua cea mai bună lună după iulie 2025.

Creșterea procentuală s-a temperat însă comparativ cu avansul de 17% înregistrat în iulie 2025, ca urmare a intrării în vigoare a noii cote standard de TVA de 21% pentru orice tranzacție imobiliară. În același timp, datele Storia arată că, în august, prețurile apartamentelor au fost cu 12% mai mari decât în aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce interacțiunile dintre cumpărători și vânzători s-au redus ușor, ceea ce sugerează o prudență mai mare din partea cumpărătorilor, în contextul creșterii prețurilor. Spre deosebire de cele mai multe luni din acest an, piața imobiliară din București a avut o evoluție semnificativ mai bună decât media națională. Pentru Capitală, ANCPI a raportat aproape 4.700 de tranzacții, ceea ce reprezintă o creștere cu 15,3% comparativ cu august 2024, adică triplă comparativ cu media națională.

Pe de altă parte, cu excepția Bucureștiului, doar alte două piețe imobiliare majore au raportat creșteri: Iași (+12,2%) și Constanța (4,9%). În rest, numărul de tranzacții a scăzut în Brașov (-0,4%), Timiș (-2,6%), Cluj (-9,5%) și, mai ales, în Ilfov (-14,8%). Iași și Ilfov au avut circa 650 de tranzacții, în timp ce restul județelor menționate au raportat în general între 700-800 de tranzacții.

„Dacă în luna iulie am observat o creștere puternică a contactărilor (+29%), pe fondul dorinței cumpărătorilor de a beneficia de vechea cotă de TVA, în august, chiar dacă numărul vizualizărilor de anunțuri a fost mai mare (+14% față de anul trecut), interacțiunile directe dintre potențialii cumpărători și proprietari au scăzut ușor (-3% față de august 2024). Acest comportament sugerează că mulți dintre cei interesați preferă acum să observe piața și să analizeze mai mult opțiunile, după valul de achiziții din iulie”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group (Storia și OLX Imobiliare în RO).

Piața imobiliară în precedentele 3 luni ale anului

Pentru o comparație mai relevantă a evoluției recente a pieței imobiliare, datele ANCPI arată că în precedentele trei luni pentru care există informații, adică iunie – august 2025, la nivel național au avut loc aproape 44.500 de tranzacții, în creștere cu 9,7% comparativ cu perioada iunie-august 2024.

Datele agregate indică o creștere a numărului de tranzacții pentru vara acestui an pe toate piețele imobiliare majore ale țării. București este lider detașat cu 12.900 de tranzacții și o creștere cu 5%, de două ori mai mică decât media națională. Între timp, Iași a raportat o creștere cu 27%, la aproape 2.300 de tranzacții, în timp ce în Constanța tranzacțiile au crescut cu 23%, la peste 2.700. În Cluj, vara a adus cu 12,1% mai multe tranzacții, în timp ce în Ilfov creșterea a fost cu 6,8%. Ambele județe au raportat aproximativ 2.500 de tranzacții.

Piața imobiliară în primele opt luni ale anului

Cele patru luni consecutive de creșteri au adus piața imobiliară din România pe teritoriu pozitiv pentru prima oară de la începutul acestui an. Astfel, în primele opt luni ale anului, în țara noastră au avut loc 106.200 de tranzacții, cu 0,4% peste nivelul raportat în perioada similară a anului trecut.

Dintre acestea, 30.000 de tranzacții au avut loc în București, care a înregistrat însă cu 4% mai puține tranzacții comparativ cu ianuarie-august 2024.

Constanța a devenit a doua piață imobiliară a țării, cu aproape 6.800 de tranzacții și o creștere cu 22% prin care a depășit județul Cluj, acolo unde creșterea a fost cu aproape 11%, la 6.500 de tranzacții. Timiș a înregistrat de asemenea peste 6.000 de tranzacții, însă județul a raportat o scădere cu 2,5%.

În contrast cu situația din București, județul Ilfov a înregistrat o creștere cu 4,8%, în timp ce în Brașov numărul de tranzacții a scăzut cu 7%. Ambele județe au raportat circa 5.700 de tranzacții.

Dintre principalele județe ale țării, Iași a înregistrat cea mai accentuată scădere: -21%, la aproximativ 4.800 de tranzacții cu unități individuale.

Ipotecile active au crescut cu 15%

Așa cum s-a întâmplat în cea mai mare parte a anului, numărul de ipoteci active raportat de ANCPI înregistrează creșteri mai mari decât numărul de tranzacții. De exemplu, pentru luna august 2025, ipotecile active au crescut cu 14,5%, la aproape 7.900.

2.500 dintre aceste ipoteci active se află în București (+2,4%), în timp ce restul marilor județe au raportat creșteri mai mari: Ilfov (+73,5%), Timiș (+10,7%) sau Cluj (+8,2%).

Pentru cele mai recente trei luni cu date disponibile, și anume iunie-august 2025, numărul de ipoteci active a fost de peste 23.600, cu 16,9% mai mare comparativ cu vara anului trecut. Și aici se observă o creștere pe linie la nivel de județ, inclusiv în București (+1,8%), dar mai ales în Ilfov (+47,8%), Timiș (+28,6%) și Constanța (+27,1%).

La nivelul primelor opt luni ale anului, numărul de ipoteci active a ajuns la aproape 61.000, corespunzător unei creșteri cu 12,7% comparativ cu ianuarie – august 2024. Piața imobiliară din București a înregistrat peste 18.000 de ipoteci active (+2,8%), în timp ce marile județe au raportat în general creșteri procentuale formate din două cifre, inclusiv Ilfov (+46%), Timiș (+28%) sau Cluj (+27%).

Ca de obicei, este important de menționat că numărul de ipoteci active pe care îl raportează ANCPI în fiecare lună include și creditele ipotecare de refinanțare. ANCPI nu oferă o statistică separată pentru acestea din urmă, însă uzual numeroase persoane aleg să-și refinanțeze creditele ipotecare pentru a beneficia de o perioadă de 3-5 ani de dobândă fixă.

Banca Națională a României (BNR) a decis în ședința din 8 august să păstreze dobânda de politică monetară la 6,5%, nivel care nu a mai fost modificat de peste un an, de la ședința din august 2024. Banca Națională a luat această decizie din cauza faptului că anticipează o creștere a inflației în al treilea trimestru al anului, pe fondul eliminării prețurilor plafonate la energie electrică și a majorării TVA la cotele de 11% și 21%. De altfel, BNR a raportat deja creșterea inflației la 9,85% în august 2025 comparativ cu august 2024, după ce în luna iulie aceasta fusese de 7,9% comparativ cu iulie 2024.

Pe de altă parte, indicele ROBOR la 3 luni este în această perioadă de 6,54%, în scădere ușoară comparativ cu valoarea de 6,6% din luna precedentă. Acest indice este utilizat pentru calcularea dobânzilor la creditele ipotecare acordate înainte de 1 mai 2019.

Între timp, indicele IRCC, utilizat pentru creditele ipotecare acordate după 1 mai 2019, are în perioada 1 iulie – 30 septembrie valoarea de 5,55%, similară cu cea din precedentele 3 luni, potrivit datelor BNR. Totuși, este important de menționat că economiștii au calculat deja că indicele IRCC va ajunge în perioada 1 octombrie – 31 decembrie la un record istoric de 6,06%.

Autorizațiile de construire în iulie 2025

La rândul său, Institutul Național de Statistică (INS) a publicat recent datele despre autorizațiile de construire emise de autoritățile publice locale în cursul lunii iulie. Astfel, autoritățile au emis aproape 3.700 de autorizații de construire, cu 5,4% peste nivelul raportat în iulie 2024. Creșterea medie a provenit însă de la mediul rural (2.600 de autorizații, +9%), în timp ce mediul urban a raportat o scădere cu 2%, la 1.100 de autorizații.

Pe de altă parte, în mediul urban s-a înregistrat o creștere semnificativă cu 57% a suprafeței autorizate, la 619.000 de metri pătrați, ceea ce reprezintă un record lunar pentru 2025 și sugerează autorizarea unor proiecte imobiliare mai mari. În mediul rural, suprafața autorizată a crescut cu 9,5%, la 427.000 de metri pătrați. Prin urmare, la nivel național, creșterea a fost cu 33,5%, la peste un milion de metri pătrați.

Pentru cele mai recente trei luni pentru care există date (mai – iulie 2025), toți indicatorii sunt în creștere. Astfel, au fost eliberate 9.400 de autorizații la nivel național (+12%), dintre care 6.500 în mediul rural (+16,3%) și aproape 3.000 în mediul urban (+2,6%).

Tendința se menține și în cazul suprafeței autorizate, care a fost de 2,1 milioane de metri pătrați la nivel național (+36%), dintre care aproape 1,1 milioane în mediul rural (+19%) și circa un milion în urban (+53%).

În acest context, datele pentru primele șapte luni ale anului sunt de asemenea pozitive la toți indicatorii. În total au fost emise 21.300 de autorizații (+4,4%), dintre care 15.000 în mediul rural (+5,9%) și 6.300 în mediul urban (+1,1%). Suprafața autorizată este de asemenea în creștere la 12% la 5,3 milioane de metri pătrați utili, dintre care 2,6 milioane în mediul rural (+10%) și 2,7 milioane în mediul urban (+14%).

Pe baza autorizațiilor de construire emise, la nivel național vor fi construite circa 46.600 de locuințe, cu aproape 15% mai multe comparativ cu primele șapte luni ale anului.

Dintre acestea, în București au fost autorizate în total peste 6.400 de locuințe, cu 43% peste nivelul raportat în perioada similară a anului trecut.

De asemenea, în primele șapte luni din 2025, comparativ cu aceeași perioadă din 2024, în Ilfov au fost autorizate circa 5.500 de locuințe noi, cu aproape 13% mai multe, în timp ce creșteri procentuale mai mari au fost raportate de Brașov (+21%), Timiș (+27%), Constanța (+30%).

Potrivit datelor raportate de Banca Națională a României (BNR), moneda euro, folosită ca reper în aproape orice tranzacție imobiliară, a avut în luna august 2025 o valoare medie de 5,0654 lei, în scădere cu 0,13% comparativ cu valoarea medie de 5,0720 din iulie 2025 și în creștere cu 1,78% comparativ cu valoarea medie de 4,9765 lei din august 2024.

