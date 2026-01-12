Trenurile au avut și întârzieri de trei ore în dimineața zilei de luni

Zeci de trenuri, atât de lung parcurs, cât și pe distanțe scurte, au avut întârziere în dimineața friguroasă a zilei de luni. Cea mai mare întârziere (trei ore) a fost la un tren internațional Budapesta – București, dar au fost și trenuri ce au plecat cu mai mult de o oră întârziere din Gara de Nord.

Au fost întârzieri mari în special între Ploiești și București.

Cea mai mare întârziere a fost la trenul internațional 79 Budapesta – Craiova – București care ar fi trebuit să ajungă în Gara de Nord la ora 8.23, însă a ajuns cu trei ore și patru minute mai târziu.

Tabela din Gara de Nord la ora 11, pe data de 12 ianuarie 2026 (webcam cfr.ro)

Conform datelor Infofer.ro, un alt tren internațional a avut întârziere consistentă, de două ore: IR 401 cu vagoane de la Kiev și Chișinău. La intrarea în țară avea deja 49 de minute întârziere.

Mai multe trenuri au avut întârzieri de 60-80 de minute, un exemplu fiind trenul privat Softrans Brașov- București, dar și un tren Transferoviar Ploiești – București. Un tren CFR Călători pe ruta Târgu Jiu – București a acumulat 75 de minute întârziere.

Întârzieri mari, de până la 100 de minute, au fost și între București și Pitești.

Câteva trenuri au avut întârzieri la plecarea din Gara de Nord, cel mult fiind la un tren București – Buzău, care a plecat cu 104 minute întârziere. Alte câteva trenuri, mai ales spre Brașov și Constanța, au plecat din Gara de Nord cu întârziere de 30-40 minute.