Trump spune că Putin a acceptat invitaţia sa în „Consiliul pentru Pace”. Dar cum vrea liderul de la Kremlin să plătească „biletul de intrare”

Donald Trump a anunţat miercuri, la Forumul economic de la Davos, că preşedintele rus Vladimir Putin a acceptat invitaţia sa de a se alătura „Consiliului pentru Pace”, considerat un concurent al ONU. „A fost invitat. A acceptat”, a declarat preşedintele american jurnaliştilor, potrivit AFP.

Cu toate acestea, Vladimir Putin anunţase cu câteva minute mai devreme că a ordonat Ministerului său de Externe să studieze această invitaţie, înainte de a putea răspunde, scrie News.ro.

„Ministerul rus de Externe a fost însărcinat să studieze documentele care ne-au fost transmise şi să consulte partenerii noştri strategici în această privinţă”, a declarat Putin, miercuri, în cadrul unei reuniuni guvernamentale.

„Abia după aceea vom putea răspunde invitaţiei care ne-a fost adresată”, a adăugat el, mulţumindu-i totuşi lui Trump pentru această iniţiativă.

„Din averea rusă îngheţată de Biden”

Vladimir Putin a declarat de asemenea că Rusia ar putea plăti miliardul de dolari cerut ca bilet de intrare pentru un loc permanent din „averea rusă îngheţată sub fosta administraţie americană” din cauza războiului din Ucraina.

El a sugerat, de asemenea, că fondurile ruseşti rămase blocate în Statele Unite ar putea fi utilizate pentru „reconstrucţia teritoriilor afectate de ostilităţi, după încheierea unui acord de pace între Rusia şi Ucraina”.

Potrivit Casei Albe, „Consiliul pentru Pace” propus de Donald Trump are ca obiectiv principal elaborarea unui plan pentru a pune capăt războiului din Fâşia Gaza.

„Esenţial este ca întregul proces să aibă un efect favorabil asupra soluţionării pe termen lung a conflictului israelo-palestinian, pe baza rezoluţiilor relevante ale Naţiunilor Unite”, a comentat liderul de la Kremlin.

„Este necesar ca nevoile şi dorinţele inalienabile ale palestinienilor să fie luate în considerare”, a adăugat el, afirmând că Moscova va sprijini „toate eforturile menite să consolideze stabilitatea internaţională”.

Comentând, pe de altă parte, dorinţa lui Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei, Vladimir Putin a spus că această chestiune „nu priveşte absolut deloc” Rusia. Cu toate acestea, el a acuzat Danemarca că „a considerat întotdeauna Groenlanda ca pe o colonie” şi că a „tratat-o destul de dur, ca să nu spunem crud”.

Ce este „Consiliul pentru Pace” al lui Trump

Liderii a zeci țări, inclusiv Nicușor Dan, au primit la finalul săptămânii trecute o scrisoare prin care erau invitați să se alăture inițiativei Statelor Unite ce are numele de „Consiliul pentru Pace” care ar avea inițial ca scop încheierea conflictului din Gaza, dar care ar urma să fie extinsă pentru a aborda conflictele din alte părți, potrivit unor surse diplomatice citate de Reuters.

Printre cei invitați să facă parte din Consiliul pentru Pace se numără liderii Franței, Germaniei, Ungariei, Australiei, Turciei, Egiptului și Canadei. Ursula von der Leyen a fost invitată să reprezinte Uniunea Europeană, iar Putin din partea Rusiei.

„Am acceptat, desigur, această invitație onorantă”, a scris pe X premierul Ungariei, Viktor Orbán, un aliat apropiat al lui Trump.

Dacă Ungaria a emis un accept fără echivoc, majoritatea guvernelor au evitat comentariile publice, exprimând însă în privat îngrijorări legate de implicațiile planului lui Trump asupra autorității Organizației Națiunilor Unite (ONU).

„Este o «Organizație a Națiunilor Unite a lui Trump» care ignoră principiile fundamentale ale Cartei ONU”, a declarat pentru Reuters un diplomat care a luat cunoștință de conținutul scrisorii, adăugând că aceasta descrie Consiliul ca fiind „o nouă abordare îndrăzneață pentru rezolvarea conflictelor globale”.

1 miliard $ pentru a fi membru permanent

Conform proiectului de statut, Donald Trump ar urma să fie președintele acestui Consiliului pentru Pace și să decidă cine va fi invitat să devină membru. Deciziile ar fi luate cu majoritate de voturi, fiecare stat membru prezent având un vot, dar toate ar fi supuse aprobării președintelui.

Două surse diplomatice au declarat că scrisoarea prin care s-a făcut invitația include și o „cartă”. Această „cartă” trimisă de administrația americană către aproximativ 60 de țări solicită membrilor să contribuie cu 1 miliard de dolari, în numerar, dacă doresc ca statutul lor de membru să dureze mai mult de trei ani, potrivit documentului consultat de Reuters.

„Fiecare stat membru va avea un mandat de cel mult trei ani de la intrarea în vigoare a prezentei Carte, cu posibilitatea de reînnoire de către președinte. Mandatul de trei ani nu se aplică statelor membre care contribuie cu peste 1.000.000.000 de dolari în fonduri lichide la Consiliul Păcii în primul an de la intrarea în vigoare a Cartei”, se arată în proiect.

Lista persoanelor invitate să ia parte la Consiliu pentru Pace urmează să fie dezvăluită în întregime la Davos, în cadrul Forumului Economic Mondial.