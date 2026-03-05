ULTIMA ORĂ Noul crossover Dacia Striker: primele imagini, detalii oficiale, numele și data premierei mondiale VIDEO

Dacia a anunțat cum se va numi cel mai nou model al mărcii care va fi produs în Turcia: Striker. Este vorba despre un break compact care va fi lansat pe piață peste doar câteva luni.

Dacia lansează al șaptelea model din gamă și este pregătită să înceapă producția acestuia, dar nu în România, ci în Turcia. Compania care va produce mașini în cinci țări își extinde astfel prezența în segmentul compact, după Bigster și, într-o oarecare măsură, cu Jogger.

Deși nu au fost oferite prea multe detalii în acest moment, știm care este numele acestui model, după ce în ultimii ani s-au vehiculat o mulțime de variante de lucru, cel mai cunoscut fiind C-Neo.

„STRIKER: numele noului crossover Dacia care redefinește regulile”, anunță Dacia, care spune că „este un nume puternic, ușor recognoscibil prin terminația „ER”, semnătură consacrată a gamei”.

