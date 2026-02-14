Un alt român, în dosarele Epstein. Cine este „Michael The Painter”, care a călătorit pe insula infractorului sexual „ca să-l ajute pe Ion”

Românul Mihai Șerban apare în arhiva Epstein, încă din 2011. Stabilit în Statele Unite, acesta lucra ca zugrav și decorator de proprietăți de lux, servicii pe care le-a oferit și lui Jeffrey Epstein, infractorul sexual condamnat pentru abuzuri sexuale și trafic de minori. Documentele arată că acesta a călătorit și în insula privată din Caraibe a lui Epstein. Din documentele făcute publice de anchetatori nu reiese că Mihai Șerban a fost acuzat de vreo faptă penală.

În aceleași documente publicate de Departamentul de Justiție al SUA apare și pictorul Ion Nicula, care a vorbit despre relația sa cu Jeffrey Epstein, într-un interviu pentru HotNews.

De astfel, Mihai Șerban a călătorit pe insulă pentru a-l ajuta pe Ion Nicula cu amenajarea acesteia, arată corespondența publicată de Departamentul de Justiție al SUA.

„Mihai Șerban urmează să ajungă pe insulă miercuri. Ana, poți să te ocupi, te rog, de preluarea lui de la aeroport?”.

Mesajul este trimis pe 6 ianuarie 2014 de Lesley Groff, una dintre cele mai apropiate colaboratoare ale lui Jeffrey Epstein, și face parte dintr-un lanț de emailuri privind aranjamentele de călătorie pentru Mihai Șerban, cunoscut în documentele Departamentului de Justiție al Statelor Unite drept „Michael the Painter”.

În același mesaj apare și suma de 267 de dolari, asociată costurilor de transport, iar itinerariul este confirmat printr-o notificare separată emisă de American Express Travel, pentru o deplasare programată la data de 8 ianuarie 2014.

Foto: Arhivă DOJ

Aceasta este doar una dintre numeroasele dovezi documentate care îl plasează pe Mihai Șerban în circuitul logistic al anturajului lui Epstein și pe insula Little Saint James (LSJ), proprietatea din Caraibe a acestuia.

Insula privată Little Saint James, aflată în Insulele Virgine Americane din Caraibe Foto: Profimedia

***

Jeffrey Epstein a fost un finanțist american acuzat de trafic de persoane, pedofilie și abuzuri sexuale. Infractorul sexual, ale cărui victime erau și minore, s-a sinucis în închisoare în august 2019, după ce a fost arestat.

În documentele legate de activitatea sa infracțională apar mai multe nume cunoscute, din lista numeroaselor conexiuni politice ale lui Epstein, printre care și prințul Andrew al Marii Britanii, Elon Musk, Bill Gates.

Și numele lui Donald Trump, cunoscut ca apropiat al lui Epstein, se regăsește în dosare, președintele SUA a negat însă în repetate rânduri că a făcut vreo infracțiune, iar până acum nu a fost acuzat de nicio victimă a lui Epstein.

***

Primele apariții în arhivă: New York, 2011

Numele lui Șerban apare în arhiva Epstein din 2011, cu prenumele Mihai sau Michel, în documente financiare și facturi legate de lucrări de renovare și finisaje interioare realizate în proprietăți controlate de Epstein din New York.

Într-o factură datată 7 noiembrie 2011, Mihai Șerban detaliază lucrările efectuate la imobilul de pe 9 East 71st Street, una dintre reședințele lui Epstein din Manhattan:

„Lucrări efectuate la 9 East 71st Street, după cum urmează:

Pentru perioada 31.10.2011 – 04.11.2011: pregătirea pereților și aplicarea tencuielii venețiene în biroul de la etajul 5 – 1.500 de dolari.

Mutarea mobilierului – 300 de dolari.

Lucrări de ciment, tencuire și vopsire în bucătărie și baie – 900 de dolari.

Total: 2.700 de dolari.”

Factura este emisă de la adresa 1881 Grove Street, Ridgewood, New York, adresă care apare constant în documentele financiare ale lui Șerban și care este folosită inclusiv în corespondența cu firmele ce administrau proprietățile lui Epstein.

Jeffrey Epstein Foto: Profimedia

„Michael the Painter”

Corespondența analizată arată că Mihai Șerban era stabilit în Statele Unite și lucra ca zugrav și decorator pentru proprietăți de lux. Într-un schimb de emailuri din ianuarie 2012, acesta își informează colaboratorii că se află temporar în România:

„Pentru moment sunt în România, cu familia. Mă voi întoarce în oraș probabil la finalul lunii ianuarie sau începutul lui februarie.”

Facturile emise din New York, deplasările interne și internaționale organizate din SUA, utilizarea serviciilor American Express Travel, precum și lipsa oricăror referiri la vize sau permise temporare indică faptul că Mihai Șerban deținea cel mai probabil și pașaport american.

HotNews a încercat să-l contacteze pe Mihai Șerban, însă acesta nu a răspuns apelurilor și mesajelor cu privire la legătura sa cu Epstein.

„Ca să-l ajute pe Ion”

Legătura dintre Mihai Șerban și pictorul Ion Nicola este menționată explicit într-un email din 5 iunie 2013, trimis direct lui Jeffrey Epstein, cu subiectul: „Bilet pentru Mihai Șerban pe insulă ca să-l ajute pe Ion?”.

Textul mesajului este: „Mihai Șerban cere un bilet către insulă ca să-l poată ajuta pe Ion. Dorești să cumpăr un bilet pentru Mihai? Dacă da, pentru ce date?”

Foto: Arhivă DOJ

Documentul arată că deplasările lui Mihai Șerban pe insula Little Saint James erau motivate de lucrări realizate împreună cu Ion Nicola, deja cunoscut din arhivă drept „Ion the Painter”.

Cine îl coordona și cine aproba plățile

Din documente reiese că Mihai Șerban comunica frecvent cu persoane-cheie din anturajul lui Epstein: Lesley Groff (fostă asistentă a lui Epstein), Richard Kahn (contabilul personal al finanțistului), precum și direct cu Jeffrey Epstein.

Într-un email din 11 iulie 2011, Richard Kahn îi solicită lui Epstein aprobarea pentru plata unei facturi restante:

„Până acum au fost plătiți 15.600 de dolari. Te rog să-mi spui dacă este în regulă să achităm factura restantă de 1.500 de dolari.”

„Ok”, a răspuns Epstein.

În același lanț de emailuri, Richard Barnett, un alt personaj important din anturajul finanțistului, descrie în detaliu munca prestată de Mihai Șerban:

„A mutat tot mobilierul și a protejat camerele, a îndepărtat toate materialele textile de pe pereții dormitorului, a scos mii de capse, a tencuit și a pregătit pereții pentru tencuiala venețiană, a vopsit toate elementele de finisaj și a lucrat la aplicarea straturilor de tencuială venețiană împreună cu Ion. Toate lucrările au fost finalizate înainte ca Epstein să se întoarcă din deplasare. Epstein nu se afla în oraș în timpul acestui proiect. Vă rog să îl plătiți pentru munca prestată.”

Little Saint James: date, zboruri și sume

Prezența lui Mihai Șerban pe insula Little Saint James este documentată atât prin emailuri logistice, cât și prin facturi.

Într-o notificare din ianuarie 2014, Lesley Groff confirmă trimiterea biletului de avion și solicită organizarea transportului de la aeroport, iar mesajul este dublat de o notificare automată de la American Express Travel, cu subiectul „Aranjamente de călătorie pentru Mihai Șerban – 08.01.2014”.

Factura emisă pentru lucrările efectuate pe insulă în iunie 2013 detaliază clar perioadele lucrate:

„Lucrări de vopsire pe Little Saint James:

06.06.2013 – 08.06.2013: 900 de dolari

10.06.2013 – 15.06.2013: 1.800 de dolari

17.06.2013 – 22.06.2013: 1.800 de dolari

24.06.2013 – 29.06.2013: 1.800 de dolari

Total: 6.300 de dolari.”

Defalcarea indică un tarif de aproximativ 300 de dolari pe zi, nivel constant cu alte plăți documentate în arhivă.

Mihai Șerban în documentele Deutsche Bank

Numele lui Mihai Șerban apare și într-un document intern de conformitate al Deutsche Bank Trust Company Americas, semnat de un vicepreședinte al băncii, în cadrul unei analize privind conturile asociate lui Jeffrey Epstein. În lista beneficiarilor de plăți apare explicit:

„Mihai Șerban – contractor de zugrăveli (painting contractor)”.

Foto: Arhivă DOJ

Documentul este parte a unei analize de tip KYC/AML și menționează că fondurile utilizate pentru mai multe transferuri provin din averea personală a lui Epstein.

Totodată, raportul notează că, la momentul respectiv, nu au fost identificate „modele de activitate suspectă” pe conturile analizate, deși sunt cerute verificări suplimentare pentru perioade ulterioare.

Factura de 6.666,66 dolari

În arhiva Epstein apare și o factură emisă de Ion Nicola în valoare de 6.666,66 dolari, o sumă neobișnuită, care se distinge de tiparul rotund al celorlalte plăți documentate către contractori și colaboratori.

Ion Nicula nu a răspuns întrebărilor cu privire la legătura sa cu Mihai Șerban sau suma neobișnuită de pe factura mai sus menționată.