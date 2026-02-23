Un ministru israelian afirmă că armata ar putea reocupa Gaza dacă Hamas nu depune armele

Soldați israelieni patrulează granița Israelului cu Fâșia Gaza pe fundalul clădirilor distruse din Gaza, 30 septembrie 2025. Foto: Jack GUEZ / AFP / Profimedia

Ministrul israelian de finanțe Bezalel Smotrich, de extremă dreaptă, a afirmat luni că organizația islamistă Hamas ar putea primi în curând un termen limită pentru a depune armele în Fâșia Gaza, în caz contrar armata israeliană putând reocupa întregul teritoriu palestinian, relatează AFP și Agerpres.

„Credem că, în zilele următoare, Hamas va primi un ultimatum pentru a dezarma și a demilitariza complet Gaza”, a declarat Smotrich într-un interviu la postul public de televiziune Kan.

Dacă mișcarea islamistă nu respectă această solicitare, armata israeliană „va avea legitimitate internațională și sprijin american pentru a face acest lucru singură, iar armata se pregătește deja pentru acest lucru și elaborează planuri”, a adăugat ministrul de finanțe, care este membru al cabinetului de securitate israelian responsabil de aprobarea operațiunilor militare la scară largă.

Ca parte a primei faze a armistițiului mediat de SUA, care a intrat în vigoare în octombrie, după doi ani de război între Israel și Hamas, armata israeliană s-a retras din aproape jumătate din Fâșia Gaza.

A doua fază, care a început oficial la mijlocul lunii ianuarie, include în special o retragere treptată a armatei israeliene și dezarmarea Hamas.

„Ne coordonăm cu americanii”

În ceea ce o privește, mișcarea islamistă Hamas refuză să depună armele în condițiile stabilite de Israel.

Armata israeliană „va intra în Gaza și o va ocupa dacă Hamas nu depune armele”, a declarat Bezalel Smotrich.

Întrebat cum va proceda armata, el a răspuns: „În prezent, există două sau trei variante pe care le examinăm”.

Planul președintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului din Gaza include și desfășurarea unei forțe internaționale de stabilizare de 20.000 de oameni, la care mai multe țări s-au angajat deja să contribuie.

Întrebat cum va acționa armata împotriva Hamas atunci când soldații străini ar fi prezenți pe teren, ministrul a răspuns că aceștia din urmă se vor „retrage foarte repede” pentru a le permite soldaților israelieni să fie desfășurați.

„Acest lucru este coordonat cu americanii”, a declarat el.