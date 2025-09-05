Un mort și șapte răniți într-un atac cu cuțitul în Canada / „Victimele se cunoşteau între ele” 

Atacul a avut loc, joi, în Hollow Water First Nation, o comunitate indigenă izolată din Canada. Un bărbat și-a atacat mortal sora și a rănit alte șapte persoane, potrivit poliției, citată de BBC.

Sora atacatorului, o fată de 18 ani, a fost ucisă mortal de către bărbatul de 26 de ani care a rănit cu cuțitul și alte persoane. Ulterior, în timp ce fugea de la fața locului, agresorul a murit după ce a intrat cu un autoturism furat într-o maşină a Poliţiei. În urma coleziunii, o agentă de poliție a fost rănită grav.

Poliţia a declarat că a fost chemată pentru prima dată în comunitate joi, la ora locală 03:45, după ce un ofiţer de securitate tribal a raportat că, cu 30 de minute mai devreme, avusese loc o agresiune. Când Poliţia a sosit, a fost alertată cu privire la o a doua scenă a crimei. Potrivit anchetatorilor, victime înjunghiate au fost găsite în ambele locaţii.

Familia uneia dintre victime a declarat că acesta a fost trezit în mijlocul nopţii şi a fost înjunghiat în torace.

Anchetatorii au transmis că femeia ucisă era bărbatul era ”cunoscut de poliţie”. Deși comandantul unităţii de crime majore a Poliția Regală Canadienă Călare (RCMP), Rob Lasson, a refuzat să dezvăluie orice motiv pentru atac, el a spus că ”victimele se cunoşteau între ele în comunitate”.

„Transmitem sincere condoleanţe tuturor membrilor comunităţii Hollow Water First Nation şi tuturor celor afectaţi de acest act de violenţă fără sens”, a transmis RCMP. La rândul său, șeful comunităţii Hollow Water First Nation, Larry Barker, a transmis condoleanțe, rugând comunitatea să se sprijine reciproc.

Comunitatea Anishinaabe din Hollow Water First Nation, la aproximativ 200 km nord-est de oraşul Winnipeg, are o populaţie de câteva sute de persoane.

Atacul a avut loc la trei ani de la un atac cu cuţitul în masă în James Smith Cree Nation şi în satul vecin Weldon, din provincia Saskatchewan, în care 11 persoane au fost ucise şi multe altele rănite.

