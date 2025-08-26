Un tânăr de 20 de ani s-a răsturnat cu mașina pe șina de tramvai după ce a lovit refugiul din stație, în București

Mașina care a lovit un refugiu de tramvai şi s-a răsturnat. Sursa foto: News.ro

Accidentul a avut loc în noaptea de luni spre marți, în Sectorul 5 al Capitalei. Tânărul de 20 de ani a pierdut controlul volanului, iar maşina pe care o conducea a lovit un refugiu de tramvai şi s-a răsturnat pe șine.

Brigada Rutieră anunță că a fost sesizată în jurul orei 00.10, prin apel 112, „cu privire la producerea unui accident rutier la intersecția Calea 13 Septembrie cu str. Mihail Sebastian”.

„Din primele date, conducătorul unui autovehicul, în vârstă de 20 de ani, care se deplasa pe Calea 13 Septembrie, dinspre Șoseaua Progresului către Drumul Sării, la intersecția cu str. Mihail Sebastian, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers și a intrat în coliziune cu refugiul din stația de tramvai, iar în urma impactului autoturismul s-a răsturnat pe plafon”, a transmis Brigada Rutieră a Capitalei, într-un comunicat.

Șoferul a fost testat cu aparatele Alcooltest și DrugTest, rezultatele indicate fiind zero, respectiv negativ.

Tânărul a fost rănit în urma accidentului, fiind transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

În continuare se efectuează cercetări de către polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere, în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și condițiilor producerii accidentului de circulație, precizează polițiștii.