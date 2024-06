Un vechi prieten al lui Biden cere public familiei să discute cu președintele despre retragerea candidaturii. Ce spune acesta că se va întâmpla în caz contrar

Continuă solicitările ca Joe Biden să renunțe la ideea de a face campanie pentru un nou mandat, după ce confuzia și lipsa de vitalitate afișate de președintele în funcție în dezbaterea cu Donald Trump au șocat nu doar SUA, ci și întreaga lume liberă.

„Sunt prieten cu Joe Biden din 2001. Până acum am fost dispus să îi acord președintelui beneficiul îndoielii, deoarece, în momentele în care am discutat cu el față în față, l-am considerat capabil să își facă treaba. Este clar că nu mai este. Familia sa și personalul său trebuie să fi știut acest lucru”, a scris după dezbaterea de la CNN scriitorul și profesorul Thomas L. Friedman într-un articol din The New York Times.

El spune că a văzut „cu mare tristețe” dezbaterea, ”singur într-o cameră de hotel”. Tristețe care vine exact din concluziile confruntării: ”Joe Biden, un om bun și un președinte bun, nu are de ce să candideze pentru realegere. Iar Donald Trump, un om răuvoitor și un președinte meschin, nu a învățat și nu a uitat nimic. El este același furtun de minciuni care a fost întotdeauna, obsedat de nemulțumirile sale – nici pe departe ceea ce va fi nevoie pentru ca America să conducă în secolul XXI”.

Thomas L. Friedman susține că trăim vremuri în care impactul Inteligenței Artificiale va fi enorm și deplânge că nici Biden și nici Trump n-au vorbit despre cum ne va schimba aceasta felul în care muncim, învățăm, trăim… Planeta se află, de asemenea, în plină criză climatică.

„Familia Biden și echipa politică trebuie să se adune rapid și să aibă cea mai dificilă conversație cu președintele, o conversație despre dragoste, claritate și hotărâre. Pentru a oferi Americii cea mai mare șansă posibilă de a descuraja „amenințarea Trump” în noiembrie, președintele trebuie să iasă în față și să declare că nu va candida pentru realegere și că eliberează toți delegații săi pentru Convenția Națională Democrată”, a spus Friedman.

Friedman spune că, dacă renunță, „Biden va face ceea ce Trump nu va face niciodată: să pună țara înaintea propriilor sale interese”.

„Dacă însă va insista să candideze și va pierde în fața lui Trump, atunci Biden și familia sa – precum și personalul său și membrii de partid care i-au permis acest lucru – nu vor mai putea să-și arate fețele în public”, a mai spus prietenul lui Biden.

„Ei merită mai mult. America are nevoie de mai mult. Lumea are nevoie de mai mult”, își încheie Thomas L. Friedman apelul public către prietenul său, președintele Biden.

Pe același subiect: