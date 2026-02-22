Una din marile companii ale lumii are o scădere neașteptată la bursă. Se întâmplă ceva în economie?

Industria tehnologică a computerelor este definită de câteva nume în ultimele decenii, în principal din America. Una dintre aceste companii a scăzut cu 11,5% la bursă în ultimele 21 zile, stârnind stupefacția nu doar a piețelor de capital, ci și a altor industrii. E vorba de IBM.

Acțiunile International Business Machines (IBM) au scăzut cu 11,5% în ultimele 21 de zile de tranzacționare, iar în rândul investitorilor îngrijorați de acest declin există o preocupare esențială, potrivit Forbes. Cât de rezistente sunt acțiunile IBM dacă piețele intră într-o scădere?

Acțiunea a suferit un impact mai puternic decât indicele S&P 500 în perioade de recesiune economică, având în vedere amploarea scăderii acțiunii și viteza de redresare.

Înaintea șocului inflaționist din 2022, acțiunile IBM au scăzut cu 20,2%, de la un vârf de 145,21 de dolari în 11 iunie 2021, la 115,81 de dolari în 26 noiembrie 2021, comparativ cu o scădere de 25,4% de la vârf la minim pentru indicele S&P 500.

De atunci, acțiunea a crescut la un maxim de 314,98 de dolari în 12 noiembrie 2025, iar vineri se tranzacționa la 256,28 de dolari.

Scădere de aproape 40% în timpul pandemiei

În contextul pandemiei de COVID-19, acțiunile IBM au scăzut cu 39,0%, de la un vârf de 149,08 de dolari în 12 februarie 2020, la 90,97 de dolari în 23 martie 2020, față de o scădere de 33,9% de la vârf la minim pentru S&P 500.

Cu toate acestea, acțiunile au revenit la vârful de dinaintea crizei până în 22 noiembrie 2022.

Între 1 martie 2017 și 24 decembrie 2018, pe fondul unei corecții de piață, acțiunile IBM au scăzut cu 40,9%, de la 174,65 de dolari la 103,26 de dolari, comparativ cu un declin de 19,8% de la vârf la minim pentru indicele S&P 500. Acțiunea a revenit la vârful de dinaintea crizei până în 25 ianuarie 2024.

În timpul crizei din 2008 a scăzut cu aproape 45%

Între 22 iulie și 20 noiembrie 2008, în contextul crizei financiare globale, acțiunile IBM au scăzut cu 44,8%, de la 124,79 de dolari la 68,86 de dolari, față de o scădere de la vârf la minim de 56,8% pentru indicele S&P 500. Acțiunea a revenit la nivelul pre-criză până în 23 decembrie 2009.

IBM, unul dintre cei mai cunoscuți producători americani de tehnologie avansată, este astăzi o companie de 239 de miliarde de dolari, care generează venituri de 65 de miliarde de dolari.

A fost fondată în anul 1911, la Endicott, New York, de către Charles Ranlett Flint și Thomas J. Watson Sr., potrivit StartupCafe.ro. Compania s-a numit inițial Computing-Tabulating-Recording Company (CTR), iar din 1924 poartă numele pe care îl are și astăzi.

FOTO: Engdao Wichitpunya | Dreamstime.com