VIDEO Explozie la o cunoscută fabrică de biscuiți din Grecia, cinci angajate au fost date dispărute

Incendiu masiv la o fabrică de biscuiți din Grecia. Foto: Captură X

Cinci angajate ale unei fabrici de biscuiți sunt date dispărute și alte opt persoane au fost rănite după o explozie urmată de un incendiu de amploare care a izbucnit la unitatea de producție din Grecia, a declarat poliția greacă pentru AFP.

O explozie a avut loc în jurul orei 04:00 în această fabrică situată în apropierea orașului Trikala, în centrul țării, provocând un incendiu important, potrivit unei purtătoare de cuvânt a pompierilor.

Autoritățile nu au furnizat până în prezent detalii cu privire la cauza exploziei din această fabrică de biscuiți foarte cunoscută în Grecia.

Potrivit pompierilor contactați de France Presse, operațiunea de stingere a incendiului este în curs de desfășurare și 40 de pompieri cu 13 autospeciale sunt mobilizați.

Compania Violanta, care produce biscuiți, fursecuri și vafe umplute comercializate sub diferite mărci, deține o fabrică de biscuiți cu o capacitate anuală maximă de 12.500 de tone, potrivit site-ului său.

Potrivit televiziunii de stat ERT, fabrica opera la momentul incidentului, deoarece are un program de producție de 24 de ore pe zi.