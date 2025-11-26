VIDEO Un avion de pasageri a ieşit de pe pistă la aterizarea pe aeroportul din Vilnius

Un avion de pasageri al companiei poloneze LOT a ieşit miercuri de pe pista de rulare a aeroportului din capitala lituaniană Vilnius, la sosirea sa de la Varşovia, incident care a dus la întreruperea întregului trafic aerian, a anunţat operatorul aeroportului, citat de Reuters.

Toţi pasagerii zborului LO771 au fost debarcaţi şi nu au fost raportate persoane rănite, a anunțat aeroportul pe Facebook.

Aeronava Embraer 170 transporta 63 de pasageri şi patru membri ai echipajului, a precizat un purtător de cuvânt al companiei LOT pe platforma X.

„După aterizare, toţi pasagerii au coborât în siguranţă, în mod normal, prin intermediul scărilor mobile, fiind apoi transportaţi la terminal”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Aeroportul a mai anunțat că pista va rămâne închisă până la ora 19:00 și a sfătuit călătorii care aveau programate zboruri care să plece miercuri din Vilnius să contacteze companiile aeriene pentru informații suplimentare.