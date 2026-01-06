Viktor Orban, enervat de o „factură scandaloasă” prezentată de Kiev: „Piticul ucrainean cerșește mâncare” de la UE

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, prim-ministrul Sloveniei, Robert Golob, și cancelarul german Friedrich Merz, în timpul summitului șefilor de stat și de guvern ai UE la Consiliul European de la Bruxelles, Belgia, pe 26 iulie 2025. FOT: Martin Bertrand / imago stock and people / Profimedia

Ucraina a prezentat încă o factură, de data aceasta în valoare de 800 de miliarde de dolari, despre care pretinde că este necesară pentru a acoperi nevoile țării în următorul deceniu, a denunțat premierul ungar Viktor Orban marți, într-o postare pe pagina lui de Facebook, potrivit agențiilor de presă MTI și Agerpres.

Orban a catalogat această sumă drept „scandaloasă”, menționând că este de aproape patru ori mai mare decât PIB-ul anual al Ungariei.

„Ucrainenii au mai trecut un proiect de lege. De data asta 800 miliarde de dolari. Atât ar avea nevoie în următorii 10 ani pentru a-și conduce țara. (…) Acesta este motivul pentru care elita de la Bruxelles era atât de disperată să deblocheze activele rusești înghețate în decembrie și de aceea vor să restructureze fundamental următorul buget al UE”, a scris Orban, adăugând că „piticul ucrainean cerșește mâncare”.

Orban a adăugat că Bruxellesul „a găsit aliați chiar și în Ungaria pentru a-și finanța planurile”, menționând că europarlamentarii din partidul de opoziție Tisza au votat în favoarea sprijinului financiar necondiționat pentru Ucraina.

Acesta a fost prețul imunității lor și al sprijinului din partea Bruxellesului, a acuzat premierul ungar.

„Indiferent cât de mult neagă, știm: la asta ne putem aștepta de la ei”, a conchis Orban.