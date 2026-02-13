Zelenski, despre Putin: „Dumnezeu să-l binecuvânteze să nu mai aibă prea mult timp”

Președintele rus Vladimir Putin, în vârstă de 73 de ani, nu mai este tânăr, a remarcat liderul ucrainean Volodimir Zelenski vineri, într-un interviu acordat Politico, în marja Conferinței de Securitate de la Munchen.

„Nu mai are prea mult timp”, a glumit președintele ucrainean.

„Dumnezeu să-l binecuvânteze să nu mai aibă prea mult timp”, a mai afirmat Zelenski.

Cele 3 elemente care pot pune capăt războiului

Zelenski a mai spus, în același interviu, că vede trei elemente necesare care să pună capăt războiului declanșat de Rusia în Ucraina: garanții solide de securitate, un acord de reconstrucție pentru a ajuta Ucraina după conflict și o presiune și mai directă asupra Rusiei.

El a adăugat că președintele american Donald Trump ar putea chiar să insiste pentru „sancțiuni totale” împotriva Rusiei, inclusiv asupra energiei nucleare și chiar asupra rușilor din Occident.

„Sunați-l pe Putin și spuneți-i: «Uite, trebuie să te oprești acolo unde ești acum»”, a spus președintele ucrainean.

„Trebuie să înghețăm conflictul acum. Apoi ne vom întâlni în cadrul unui trilaterale la nivel de lideri. Și vom găsi o soluție pentru a pune capăt acestui război. Dar o vom face doar pe cale diplomatică”, a adăugat Zelenski.

Trump „poate impune [sancțiuni] asupra întregii lor energii, asupra energiei nucleare. Poate transmite acest mesaj europenilor. Europenii au făcut multe, dar nu au impus sancțiuni asupra energiei nucleare a rușilor de la Rosatom, asupra oamenilor, asupra rudelor lor, asupra copiilor lor, care trăiesc în Europa, care trăiesc în Statele Unite, care studiază în universitățile din Europa, care au proprietăți imobiliare în Statele Unite… Au copii, rude peste tot”, a mai declarat Zelenski, citat și de The Guardian.

Liderul de la Kiev a mai spus, pe un ton dur, că aceștia ar trebui să „se întoarcă acasă” în Rusia, deoarece nu respectă Statele Unite sau Europa.

Întrebat ce speră să vadă la anul pe vremea aceasta, Zelenski a rsăuns: „Sper că vom avea pace, că tot poporul nostru va reveni la o viață normală și sper că voi avea ceva timp pentru copiii mei”.

Dar apoi a glumit din nou, spunând că nu este sigur dacă copiii lui ar dori același lucru în ceea ce privește ultimul punct.