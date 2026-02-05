Zelenski, sceptic cu privire la reluarea dialogului cu Moscova dorită de Macron. „Interesul lui Putin este să umilească”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în timp ce susține o conferință de presă la Paris, pe 27 martie 2025. FOTO: JULIEN DE ROSA / AFP / Profimedia

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri seară, într-un interviu pentru France 2, că „interesul lui Putin este să umilească Europa”, în condiţiile în care preşedintele francez Emmanuel Macron afirmase marţi că reluarea dialogului cu preşedintele rus „este în curs de pregătire”.

Vladimir „Putin nu se teme de europeni, din păcate”, a declarat preşedintele ucrainean, potrivit Le Figaro, citat de News.ro.

Întrebat despre relaţia sa cu şeful statului francez, preşedintele ucrainean a spus mai întâi că Emmanuel Macron este „prietenul” său şi că acesta l-a avertizat recent că doreşte „redeschiderea dialogului cu ruşii”.

„El îmi cunoaşte părerea”, a adăugat el. „Interesul lui Putin este să umilească Europa. Dar este foarte important ca Emmanuel să lucreze pentru a readuce pacea. Va fi benefic pentru întreaga lume dacă nu va mai fi război în Ucraina. Dar cred că presiunea (europenilor) asupra lui Putin nu este suficientă”, a spus Zelenski.

„Putin se teme doar de Trump”

Preşedintele ucrainean crede că Vladimir „Putin se teme doar de (Donald) Trump”.

„Din păcate, Putin nu se teme de europeni”, a continuat el. „Pentru că europenii trăiesc într-o lume minunată, sigură, pe care au construit-o ei înşişi într-un mod corect, prin economia şi munca lor”, a arătat Zelenski.

El a apreciat, de asemenea, că „Europa este foarte democratică şi vrea să dea cuvântul fiecărei ţări. Dar democraţia, democraţia pură, nu poate învinge astăzi pe Putin, deoarece acesta nu respectă regulile războiului”, a avertizat el.

Cel puţin 55.000 de militari ucraineni au fost „oficial” ucişi pe câmpul de luptă de la începutul războiului din Ucraina, acum patru ani, a dezvăluit, pe de altă parte, Volodimir Zelenski miercuri seară.

Emmanuel Macron şi Vladimir Putin au discutat ultima dată la începutul lunii iulie, în principal despre eforturile diplomatice pentru a reglementa programul nuclear iranian. Cu această ocazie, ei şi-au exprimat divergenţele cu privire la Ucraina. Apelul lor anterior data din 11 septembrie 2022 şi a vizat centrala nucleară ucraineană de la Zaporojie, ocupată de ruşi.

Marţi, în timpul unei vizite în Haute-Saône, preşedintele francez a subliniat că reluarea dialogului cu Putin „este în pregătire”. El a precizat că acest lucru se face „în transparenţă şi în concertare” cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski. „Este important ca europenii să-şi restabilească propriile canale de discuţie”, a punctat Emmanuel Macron, în condiţiile în care Donald Trump este singurul lider occidental important care are un dialog direct cu liderul de la Kremlin şi vrea să medieze pacea între ruşi şi ucraineni fără a se coordona în prealabil cu europenii.