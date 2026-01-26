Afaceristul turc evadat de la Rahova a plecat în Turcia, spun autoritățile: „Luăm în calcul într-un procent foarte mare” 

Autoritățile din România cred „într-o mare măsură” că cetățeanul turc Atas Abdullah, condamnat la 22 de ani și zece luni de închisoare și care a evadat din Penitenciarul Rahova, se află deja în Turcia, a spus, într-o conferință de presă de la Guvern, secretarul de stat din MAI Bogdan Despescu. În paralel, Ministerul Justiției anunță verificări la Penitenciarul Rahova, care i-a acordat învoire lui Atas Abdullah.

„Într-un procent mare, luăm în calcul că a plecat din România în Turcia. Și vă spun de ce: pentru că astăzi, cu ocazia verificărilor, mai precis cu ocazia discuțiilor cu fosta soție, fosta parteneră, ni s-a precizat că a fost contactată de un cetățean care i-a comunicat că este plecat în Turcia. Nu înseamnă că este 100%, dar luăm în calcul într-un procent destul de mare”, a spus Bogdan Despescu.

Tot luni seară, Ministerul Justiției a transmis că a dispus „declanșarea de urgență” a unui control la Penitenciarul Rahova.

„Controlul este efectuat prin Corpul de control al ministrului, având ca obiect verificarea circumstanțelor în care s-a produs evenimentul, respectarea procedurilor legale și administrative, precum și modul de îndeplinire a atribuțiilor de către personalul responsabil. Ministerul Justiției subliniază că va analiza cu maximă seriozitate rezultatele controlului și va dispune măsurile legale care se impun, în vederea clarificării situației și prevenirii unor astfel de incidente pe viitor”, conform unui comunicat de presă al Ministerului Justiției.

Atas Abdullah este dat în urmărire națională, după ce a evadat de la Penitenciarul Rahova. El a beneficiat de permisie în perioada 23-26 ianuarie 2026, însă nu a mai revenit la închisoare. Bărbatul a fost căutat la domiciliu, în orașul Voluntari, fără a fi găsit.

Atas Abdullah a îndeplinit toate condițiile pentru a primi aprobarea de a părăsi Penitenciarul Rahova timp de patru zile, au spus reprezentanții închisorii pentru HotNews.

Cetățeanul turc condamnat la 22 de ani și zece luni de închisoare după ce în 2015 a ucis un polițist de la Rutieră a primit în ultimii ani 24 de permisii și 72 de recompense, având o „conduită foarte bună”, susțin reprezentanții închisorii.