Armata mexicană l-a ucis pe cunoscutul traficant „Pinchon”, pe care îl ceruse și justiția din SUA

Guvernul mexican a anunțat că armata a împușcat mortal un bărbat acuzat de trafic de fentanil și cocaină, a cărui extrădare era solicitată de Statele Unite, transmite AFP.

Pedro Inzunza Coronel a fost ucis în timpul unei operațiuni militare antidrog în statul Sinaloa (nord-vest), a anunțat pe X ministrul mexican al Securității, Omar Garcia Harfuch.

Potrivit Statelor Unite, el era, alături de tatăl său, unul dintre capii Organizației Beltran Leyva, o facțiune a teribilului cartel Sinaloa. În luna mai, justiția americană a calificat această grupare drept „posibil cea mai mare rețea cunoscută de producție de fentanil din lume”.

Pedro Inzunza Coronel, cunoscut și drept „Pichon”, era vizat de o cerere de extrădare din partea unui tribunal californian, a adăugat dl Garcia.

Acuzându-l pe Pedro Inzunza Coronel de „omucideri, răpiri, tortură și recuperarea violentă a datoriilor pentru traficul de droguri”, ambasadorul american la Mexico, Ronald Jonhson, a precizat că „Pichon” era căutat și în Statele Unite pentru „diverse crime”.

Acesta a afirmat că țările obțin rezultate în lupta împotriva traficului de droguri atunci când cooperează.

Președintele american, Donald Trump, a exercitat presiuni asupra Mexicului pentru a face mai mult în acest sens, sub amenințarea aplicării de taxe vamale asupra produselor sale.