Autoritățile locale trebuie să fie și ele anchetate, solicită victimele incendiului devastator din Crans-Montana

Oamenii se adună în jurul unui memorial improvizat, pentru a depune flori, lumânări și mesaje lângă barul Le Constellation din Crans-Montana, pe 6 ianuarie 2026, în memoria victimelor incendiului care a distrus localul din stațiunea de schi de lux din Alpi, de Revelion. FOTO: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Ancheta penală din Elveția privind incendiul din barul din stațiunea de schi Crans-Montana, izbucnit de Anul Nou, trebuie extinsă astfel încât să fie investigate și autoritățile locale, a declarat un avocat care reprezintă unele dintre victime, adăugând că va solicita despăgubiri de milioane de euro, informează marți Reuters.

Incendiul devastator a provocat moartea a 40 de persoane, majoritatea adolescenți, și rănirea a 116 persoane. Avocatul Romain Jordan, care reprezintă peste 20 de victime ale incendiului, a declarat că va solicita despăgubiri de până la câteva milioane pentru fiecare vătămare corporală și până la 100.000 de franci elvețieni (125.390 dolari) pentru fiecare deces.

„Pentru mine, nu există absolut nicio îndoială că municipalitatea trebuie să fie inclusă pe lista celor responsabili și ar trebui să i se ceară să dea răspunsuri”, a declarat Jordan într-un interviu acordat luni seară, spunând că se așteaptă la despăgubiri totale de sute de milioane de franci.

„Ce este sigur este că vom solicita ca (funcționarii) să fie audiați (de procurori), să obținem documentele, corespondența completă, pentru a înțelege cum au putut eșua (…) atât de multe măsuri de siguranță care sunt în mod normal în vigoare într-un sistem de gestionare a riscurilor”, a adăugat apărătorul.

Biroul primarului din Crans-Montana nu a răspuns imediat la solicitarea Reuters de a transmite un punct de vedere.

Verificările anuale de siguranță, omise

Procurorii cred că lumânările au aprins spuma izolatoare fonică de pe tavanul subsolului barului „Le Constellation” în dimineața zilei de Anul Nou. Mulțimea panicată a fugit apoi pe o scară îngustă, către o ieșire îngustă, care a devenit un punct de blocaj fatal pe măsură ce infernul se răspândea, au spus martorii.

Primarul orașului a declarat săptămâna trecută că localul a omis mai multe verificări anuale de siguranță și și-a exprimat regretul.

Deocamdată, doar proprietarii francezi ai barului sunt anchetați pentru infracțiuni, inclusiv pentru omor din neglijență. Cuplul, Jacques și Jessica Moretti, spun că cooperează cu anchetatorii și și-au exprimat durerea față de tragedie. Jacques Moretti a fost plasat în arest preventiv.

Jordan a calificat drept „glumă proastă” faptul că autoritățile luxosului orășel au încercat să fie parte din caz – cerere care nu a fost acceptată. „Acest cinism a rănit familiile”, a spus apărătorul.

Ministrul de externe al Italiei, Antonio Tajani, a declarat că statul a solicitat, de asemenea, să se alăture procedurii în calitate de reclamant – o măsură care le-ar acorda acces la audierile procurorilor.

Procurorii elvețieni din cantonul Valais nu au răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

Clienții lui Jordan sunt elvețieni, francezi și italieni, iar majoritatea au fost răniți, cei mai mulți dintre ei fiind în comă indusă artificial, internați în spitale europene.

„Familiile s-au trezit cu viețile distruse. Trăiesc un coșmar fără sfârșit, consumate de întrebări fără răspuns”, a spus el.

Conform legii elvețiene, victimele unui act criminal pot solicita asistență financiară de urgență, dar Jordan a spus că este nevoie de un fond de stat pentru a acoperi cheltuielile suplimentare până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești.

„În mod ideal, ar trebui să existe o despăgubire directă pentru victime – fără dubla lor pedepsire”, a concluzionat avocatul.