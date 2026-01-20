Avertismentul șefului Armatei române: „Trebuie să avem o populație pregătită pentru susținerea unui efort de război” 

Generalul Gheorghiță Vlad (dreapta), șeful Statului Major al Apărării și generalul Alexus G. Grynkewich, comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR) sustin o conferinta de presa la Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est (HQ MNC-SE), in Sibiu, 20 ianuarie 2026. Foto: nquam Photos / Ovidiu Dumitru Matiu

Populația trebuie să fie pregătită pentru diferite situații de criză, inclusiv un război, a spus Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, într-o declarație de presă comună cu comandantul suprem al forțelor NATO în Europa, Alexus G. Grynkewich, potrivit Agerpres.

În această privință, el a subliniat că armata română are „foarte multe programe de pregătire împreună cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență”.

„Dacă vă referiți la pregătirea populației în general, am mai spus, de fiecare dată când aducem în discuție reziliența națională, trebuie să luăm în calcul foarte multe alte aspecte. Trebuie să avem o populație pregătită pentru diferite situații de criză și aici mă refer la incendii, la cutremure, la inundații, dar în egală măsură și o populație pregătită pentru susținerea unui efort de război și avem în plan foarte multe programe de pregătire în acest sens, împreună cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență”, a spus generalul Gheorghiță Vlad.

Pregătire militară pe bază de voluntariat

Ca măsuri pentru pregătirea populației, Gheorghiță Vlad a amintit de legea pregătirii populației pentru apărare care permite armatei să primească pe bază de voluntariat persoane care vor să facă pregătire militară. Capacitatea de pregătire pentru acest an este de 2.000 de persoane.

„Începând din acest an ne propunem să aducem în unitățile Ministerului Apărării Naționale tineri, pe bază de voluntariat, care să fie pregătiți într-o specializare de bază militară. O să continuăm aceste programe în funcție de resursele bugetare puse la dispoziție. Ne propunem anul acesta să pregătim un număr de 1.000-2.000 de militari în funcție de alocațiile bugetare, pentru că în momentul de față nu aș putea să vă dau o cifră exactă, pentru că nu avem încă bugetul de stat aprobat”, a explicat șeful armatei.

Această capacitate poate crește în anii următori la 10.000 pe an, cu mai multe serii de pregătire.

Laude pentru armata română

Prezent în conferința de presă, Generalul-șef al NATO, Alexus G. Grynkewich, Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR) și al Comandamentului European al Armatei Statelor Unite ale Americii (USEUCOM) a lăudat armata română.

„Observăm amenințarea rusească de-a lungul Alianței și cum se manifestă, cu intențiile ei de a ataca teritorii NATO. Suntem foarte încrezători că Rusia a fost descurajată de a ataca, datorită nivelului de pregătire al Armatei Române, asta este vestea bună. Sigur, când și cum se va întâmpla să se termine războiul din Ucraina și ce se va întâmpla cu Rusia, va trebui să urmărim cu atenție, este imposibil de a pronostica acest lucru acum. Rusia are o armată mare, noi ne-am asigurat că vom fi pregătiți să descurajăm”, a spus el.

Cu o zi înainte, comandantul suprem al forțelor NATO în Europa a vorbit la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan despre riscurile de securitate din regiunea Mării Negre și despre întărirea prezenței Alianței pe Flancul Estic.