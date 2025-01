Bob Dylan și-a făcut cont pe TikTok cu câteva zile înainte ca aplicația să fie interzisă în SUA

Bob Dylan, cantautor, poet și pictor american laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 2016, și-a deschis cont pe TikTok, platforma video chineză care riscă să fie închisă în câteva zile în Statele Unite ale Americii, transmite EFE, citată de Agerpres.

„Mereu împotriva curentului”, titrează media care relatează despre contul TikTok verificat și deschis oficial joi de autorul și interpretul unor piese cunoscute precum „Blowin in the Wind” sau „The Times They Are A-Changin” și al multor altor cântece create de-a lungul a peste 60 de ani de carieră.

Dylan, în vârstă de 83 de ani, a postat deja primul său video pe contul care s-ar putea închide, la fel ca toate conturile TikTok din SUA duminică, cu excepția cazului în care Curtea Supremă va decide altfel.

Postarea video conține imagini din diferite perioade ale carierei lui Dylan și include melodii precum „Like a Rolling Stone”, „Knockin” on Heaven’s Door” și „Hurricane”.

Contul bobdylan are peste 42.000 de urmăritori și a primit mai mult de 140.000 de aprecieri.

O lege adoptată în 2024 obligă TikTok să se disocieze de ByteDance, societatea-mamă chineză, pentru a putea continua să funcționeze în SUA, altfel va fi interzis la 19 ianuarie 2025.

Administrația federală justifică această măsură drept o măsură de protecție împotriva potențialelor riscuri la adresa securității naționale.

Curtea Supremă urmează să se pronunțe cu privire la constituționalitatea legii, în condițiile în care aceasta ar putea contraveni Primului Amendament al Constituției, care garantează în SUA, printre alte drepturi, libertatea de exprimare.