„Câteodată trebuie să-i lași să se lupte”. Trump anunță ce a discutat cu Xi Jinping pe tema războiului din Ucraina

China și SUA colaborează pentru a pune capăt războiului din Ucraina, dar „uneori, trebuie să-i lași să se lupte”, a declarat președintele Donald Trump după întâlnirea cu Xi Jinping în Coreea de Sud, joi, scrie Politico.

Ucraina avea așteptări mari de la summitul Donald Trump-Xi Jinping, sperând că Trump îl va convinge pe liderul chinez să cumpere mai puțin petrol din Rusia și, în consecință, să înceteze finanțarea războiului, după ce SUA au impus sancțiuni asupra principalilor giganți petrolieri din Moscova.

Dar petrolul nu a fost discutat, a spus Trump, chiar dacă „subiectul Ucraina a fost foarte prezent” în timpul întâlnirii.

„Am discutat despre asta mult timp. Și vom colabora amândoi pentru a vedea dacă putem realiza ceva. Am convenit că părțile sunt blocate, se luptă și, uneori, trebuie să le lași să se lupte, cred e o nebunie. Dar el ne va ajuta și vom colabora în privința Ucrainei”, a declarat Trump jurnaliștilor aflați la bordul avionului Air Force One.

La începutul acestei săptămâni, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că întâlnirea lui Trump cu Xi ar putea fi următorul pas către încheierea războiului din Ucraina.

„Dacă, după sancțiunile SUA, China va fi gata să reducă importurile (de petrol rusesc). Pentru că avem deja semnale din partea Indiei că va reduce importurile de resurse energetice din Rusia”, a declarat Zelenski în timpul întâlnirii cu mai mulți jurnaliști la Kiev, luni.

Dar Trump nu a făcut presiuni în acest sens.

„El (Xi) cumpără petrol din Rusia de mult timp, iar acesta acoperă o mare parte din necesarul Chinei. Dar cu el nu am discutat despre petrol. Am discutat despre colaborarea pentru a pune capăt acestui război. Nu afectează China, nu ne afectează pe noi. Dar nu-mi place să văd mii de tineri uciși”, a spus Trump.

Comentariile lui Trump sunt interesante, deoarece „demonstrează clar că China consideră Rusia un partener minor”, a declarat pentru Politico Hanna Shelest, directoarea programelor de securitate la Consiliul de politică externă „Ukrainian Prism”.

„Sunt gata să discute despre ei nu ca despre un aliat, nu ca despre un partener strategic, ci doar ca despre o țară, o mică afacere”, a adaăugat experta.

Deși China a declarat că nu profită de războiul Rusiei în Ucraina, Beijingul domină achizițiile de cărbune și țiței de la Moscova, care reprezintă 42% (5,5 miliarde de euro) din veniturile din exporturi ale Rusiei, a estimat la începutul acestei luni ONG-ul Centrul pentru Cercetare în Domeniul Energiei și Aerului Curat.