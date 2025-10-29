Ce asigurări dă României ambasadorul SUA la NATO, după retragerea parțială a trupelor americane: „Acest parteneriat este mai puternic ca niciodată”

Matthew Whitaker, ambasadorul SUA la NATO, în vizită la baza militară Adazi, din Lituania, pe 15 iunie 2025. FOTO: Gints Ivuskans / Alamy / Profimedia

„Statele Unite rămân angajate faţă de România – ca aliat de încredere al NATO, partener strategic vital şi motor al securităţii în Europa”, afirmă ambasadorul SUA la Alianța Nord-Atlantică, Matthew Whitaker, într-un mesaj publicat de către Ambasada Statelor Unite la București. Mesajul său a venit după ce Pentagonul a confirmat retragerea unei părți a trupelor americane de pe teritoriul României.

„Acest parteneriat este mai puternic ca niciodată”, a mai spus ambasadorul.

Mesajul său integral:

„În cadrul NATO, aliați precum România demonstrează o capacitate și o responsabilitate sporite. De peste 20 de ani, România, în calitate de aliat NATO, colaborează constant cu Statele Unite pentru a îndeplini obiectivele comune de apărare. Acest parteneriat este mai puternic ca niciodată. Statele Unite rămân angajate față de România – ca aliat de încredere al NATO, partener strategic vital și motor al securității în Europa. Prezența noastră solidă și angajamentul durabil față de Europa rămân neclintite, inclusiv sprijinul acordat misiunii Eastern Sentry.”

Miercuri dimineață, Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că România și țările aliate din NATO au fost informate de decizia Statelor Unite privind „redimensionarea” trupelor americane din Europa. Potrivit MApN, „aproximativ o mie de militari americani vor rămâne dislocați” în România.

„Decizia era așteptată, România aflându-se în contact permanent cu partenerul strategic american. Redimensionarea forțelor SUA reprezintă un efect al noilor priorități ale administrației prezidențiale, anunțate încă din luna februarie. Decizia a avut în vedere și faptul că NATO și-a consolidat prezența și activitatea pe Flancul Estic, ceea ce permite Statelor Unite să își ajusteze postura militară în regiune”, a transmis MApN.

Anunțul a venit după ce publicația ucraineană Kyiv Post a scris, citând surse americane și europene, că Administrația Donald Trump este pe cale să retragă „mii de soldați” americani din România.

Acum, în România sunt aproximativ 2.000 de soldați ai Statelor Unite, dintre care aproximativ 1.700 sunt la Baza Mihail Kogălniceanu. La Deveselu, unde operează scutul antirachetă Aegis Ashore, sunt în prezent aproximativ 200 de militari americani și peste 100 la Câmpia Turzii, conform informațiilor HotNews.

Ulterior, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a ținut o conferință de presă în care a spus că „nu se vorbește despre o retragere a forțelor americane, ci de sistarea rotirii unei brigăzi care deținea elemente în mai multe state NATO: Ungaria, Slovacia, Bulgaria, România”.

Pentagonul (Departamentul american al Apărării sau Departamentul de Război) a transmis și el că reducerea prezenței militare din România „nu reprezintă o retragere a Americii din Europa”, adăugând că, dimpotrivă, este un „semn pozitiv al creșterii capacității europene”.

„Ca parte a procesului deliberat al Secretarului de Război de a asigura o poziție echilibrată a forțelor militare americane, Brigada 2 Infanterie de Luptă a Diviziei 101 Aeropurtate se va retrage, conform programului, la unitatea de bază din Kentucky, fără a fi înlocuită”, a precizat conducerea armatei SUA pentru Europa și Africa.

Brigada legendarei Divizii 101 Aeropurtate a început rotația în primăvară în România pentru nouă luni, după ce au mai efectuat o rotație aici și în 2022. Acum în locul lor nu vor mai veni alți soldați americani. „Aceasta nu reprezintă o retragere a Americii din Europa sau un semnal al diminuării angajamentului față de NATO și articolul 5. Dimpotrivă, este un semn pozitiv al creșterii capacității și responsabilității europene”, a adăugat Pentagonul, într-un scurt comunicat de presă.