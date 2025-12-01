Ce avere trebuie să aibă un american pentru a fi în cei mai bogați 10% din Statele Unite

Pragul pentru a intra în cei mai bogaţi 10% dintre americani a crescut cu aproape 40% în cinci ani, potrivit unei analize Visa bazate pe datele Biroului de Recensământ al SUA pentru 2024, transmite CNBC, preluată de News.ro.

Studiul arată că o gospodărie trebuie să deţină o avere netă de aproximativ 1,8 milioane de dolari pentru a se afla în top 10%, faţă de 1,3 milioane în 2019. Averea netă include locuinţa, economiile, conturile de pensii, investiţiile şi alte active, minus datorii.

Venitul necesar pentru a intra în acest grup a crescut, de asemenea, de la aproximativ 170.000 de dolari la circa 210.000 de dolari anual. Prin comparaţie, venitul median al unei gospodării americane este de 83.730 de dolari în 2024.

Visa consideră ”avută” o gospodărie care câştigă cel puţin 210.000 de dolari sau are o avere netă de circa 1,8 milioane de dolari. Aproximativ 12,2 milioane de gospodării se încadrează în această categorie, iar 57% sunt conduse de persoane din Generaţia X. Milenialii şi Gen Z reprezintă împreună 31%, în timp ce baby-boomers doar 12%.

Creşterea accelerată a averilor este atribuită, în principal, exploziei preţurilor locuinţelor şi avansului pieţei bursiere. Între 2020 şi 2024, preţul median al unei locuinţe a crescut cu aproximativ 25%, iar indicele S&P 500 a urcat cu 109%.

În aceeaşi perioadă, veniturile au crescut mult mai lent, cu doar 23%, ceea ce explică de ce gospodăriile care deţineau deja active importante au beneficiat cel mai mult.

Economiştii remarcă faptul că anii 2020–2024 au fost excepţional de buni pentru americanii cu averi preexistente, în ciuda pandemiei, inflaţiei ridicate şi creşterii costurilor de împrumut.