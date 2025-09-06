Ministerul rus de Externe, Maria Zaharova, a vorbit despre abordarea Statelor Unite faţă de cultură și cum aceasta a creat o anumită imagine a „aşa-numitei vieţi americane, a visului american”.

„Statele Unite ale Americii şi-au arogat dreptul de a fi considerate numărul unu în sfera culturii de masă, a culturii pop şi a culturii cinematografice de astăzi. Şi mulţi au împărtăşit această opinie, şi-au atribuit un rol lor înşişi şi au atribuit un rol culturii lor, atribuindu-i un loc, numind-o soft power. Şi acesta este călcâiul lui Ahile pentru ei, pentru că aşa tratează ei cultura”, a declarat Zaharova la Forumul Economic Estic (EEF), potrivit TASS, citată de Agerpres.

Purtătoarea de cuvânt a ministerului rus a vorbit la un mic dejun de afaceri intitulat „Crearea imaginilor viitorului: rolul institutelor de film în formarea valorilor şi a viziunilor asupra lumii”.

Ea spune că Hollywood-ul creează o anumită imagine a „aşa-numitei vieţi americane, a visului american” și tocmai acest lucru „a dus la ideologie şi la formarea ideologiei anulării culturii”

„Cultura nu poate fi anulată, poate să dispară de la sine, poate să piară, poate să supravieţuiască timpului, dar nu poate fi anulată. Dar ei (n.r. SUA şi Occidentul) o pot distorsiona, o pot anula. Şi ei înţeleg asta, pentru că nu au creat o cultură, ci mai degrabă soft power şi instrumente, un set de instrumente pentru a-şi exercita influenţa”, a adăugat oficialul rus.

De asemenea, Maria Zaharova a spus că SUA au o abordare utilitaristă faţă de alte culturi, considerând că în alte ţări „este aproximativ la fel.” „Au aceeaşi atitudine faţă de Rusia. Şi, ceea ce este cel mai surprinzător, au aceeaşi atitudine faţă de China”, a conchis ea.