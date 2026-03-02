Ce spune un lider israelian despre durata și scopul operațiunilor militare împotriva Iranului

Israelul și Statele Unite nu au stabilit un calendar pentru campania militară comună împotriva Iranului, a declarat duminică ministrul de externe al Israelului, Gideon Sa’ar pentru Euronews.

„Deci nu există un termen pentru operațiunea de acolo. Nu există un calendar pe care să-l urmăriți. Nu există un calendar pentru această operațiune. Nu ne-am stabilit un calendar”, a spus Sa’ar. „Bineînțeles, vrem ca operațiunea să dureze cât mai puțin posibil. Este clar. Dar nu ne-am stabilit un calendar”, a adăugat el.

Oficialul israelian a explicat că această campanie este coordonată în totalitate cu Washingtonul și nu este o acțiune proprie a Israelului.

„Nu este vorba că ei [Statele Unite] ne susțin. Ei lucrează cu noi umăr la umăr, colaborând pentru a atinge aceleași obiective ca și noi. Este o operațiune reciprocă”, a spus el.

„Nu intervenim în alegerea următorului lider al Iranului”

El a subliniat că scopul ofensivei este de a contracara ceea ce el a descris ca fiind amenințări pe termen lung la adresa Israelului, deschizând în același timp spațiu pentru schimbare în interiorul Iranului.

„Le spun și poporului iranian că acum au o șansă. Au șansa de a-și recâștiga libertatea, care le-a fost negată de acest regim criminal care i-a reprimat atât de crud. Și sper că vor reuși să o facă”, a spus el.

Sa’ar a spus că Israelul nu va încerca să aleagă următoarea conducere a Iranului. „Nu intervenim în alegerea următorului lider al Iranului. Acest lucru va fi decis de poporul iranian însuși, sperăm că în cadrul unor alegeri libere, ceea ce ar fi cel mai bun lucru care s-ar putea întâmpla”, a completat el.

„Singura noastră cerință este ca oricine va fi la putere să nu acționeze pentru eliminarea statului Israel. Acest lucru este suficient pentru noi”, a adăugat el.

Ministrul israelian a respins criticile potrivit cărora operațiunea încalcă dreptul internațional. Sâmbătă, premierul spaniol Pedro Sanchez a fost printre cei mai vocali critici ai ceea ce el a numit o operațiune care „reprezintă o escaladare” pentru regiune.

„Acest lucru este pe deplin justificat de dreptul internațional, deoarece dreptul internațional justifică autoapărarea și pe cineva care înjură și acționează pentru a elimina un alt stat. Acest stat nu ar trebui să aștepte până când se va întâmpla acest lucru”, a spus el.