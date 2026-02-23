Cea mai amplă analiză de până acum a ceea ce fac țările europene ca să-i protejeze pe copii de fenomenul jocurilor de noroc / Argumente pro și contra

Senatul a adoptat două proiecte de lege: unul crește de la 18 la 21 de ani vârsta de acces în cazinouri, iar altul introduce limitări suplimentare pentru publicitatea online, cu scopul declarat de a proteja copiii și adolescenții. Snoop a analizat ce reguli aplică alte state europene și unde s-ar plasa România dacă aceste modificări devin lege.

În Spania, cercetările arată că restricțiile publicitare nu au eliminat comportamentul de joc, dar au redus semnificativ intrarea de noi jucători. În Moldova, după ce au interzis complet reclamele la pariuri, în 2022, Parlamentul a adoptat, doi ani mai târziu, un proiect de lege care relaxează parțial interdicția.

Unii dintre specialiștii consultați de Snoop spun că proiectul de lege privind interzicerea reclamelor la jocuri de noroc și pariuri, în online, în intervalul 6:00-24:00 nu poate fi implementat în forma actuală.

Publicațiile online, mai ales cele sportive, ar fi „afectate masiv”, spune Dragoș Stanca, expert media „Bettingul reprezintă una dintre cele mai active categorii de advertiseri, cu o pondere estimată la aproximativ 20% din volumul campaniilor aflate în derulare.”

