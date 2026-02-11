Cea mai mare companie feroviară din Franța este interesată să testeze un mod inedit de a produce energie

O companie din Elveția face teste și a instalat panouri solare între șinele de cale ferată, pe o scurtă porțiune unde circulă zeci de trenuri de pasageri. Compania spune că liniile de cale ferată devin „centrale solare demontabile”, iar cel mai mare operator feroviar din Franța, SNCF, a semnat un contract de colaborare cu elvețienii, pentru a folosi pe viitor tehnologia.

Sun-Ways este numele companiei din Elveția care, în primăvara lui 2025, a instalat panouri solare pe o mică porțiune de cale ferată, exact între șine, în regiunea Neuchâtel din Elveția. Pentru început au fost instalate 48 de panouri solare pe o linie unde circulă 30 de trenuri pe zi, iar viteza maximă în zona de teste este 90 km/h.

Compania Sun-Ways susține că a dezvoltat prima centrală solară demontabilă din lume, instalată pe o linie ferată aflată în exploatare, scrie publicația franceză BFMTV.

Panouri solare instalate intre sine (foto SNCF)

Recent, cel mai mare operator de stat din Franța, SNCF a anunțat că este interesată de tehnologie, a semnat un contract de colaborare cu Sun-Ways și va căuta moduri de a aplica tehnologia, pentru a produce energie electrică.

SNCF spune că „a fost semnat un contract de colaborare cu startupul Sun-Ways care a conceput o inovație ce permite valorificarea spațiului neutilizat dintre șinele unei căi ferate aflate în circulație, pentru instalarea de centrale solare demontabile. Acest proiect-pilot, lansat la Buttes, în Elveția, se va încheia în 2028”.

SNCF este cel mai mare consumator de electricitate din Franța și a anunțat investiții în energia solară, pentru a-și diversifica sursele de aprovizionare cu energie electrică. Operatorul anunțase că va instala panouri solare pe clădiri (gări, birouri) și în parcări, însă aceste panouri și-ar putea găsi locul și între liniile de cale ferată.

Sursa foto: Dreamstime.com