MAE: 250 de români s-au întors din Dubai pe Aeroportul Otopeni

Pe Otopeni din Bucureşti au sosit joi două curse aeriene din direcţia Dubai, având la bord un total de 250 de români care au revenit în ţară din Emiratele Arabe Unite, a anunţat Ministerul Afacerilor Externe.
Pe aceeași temă
Prima cursă, operată de compania FlyDubai, a aterizat la ora 00:17, având la bord 138 de pasageri români.
Cea de-a doua cursă, operată tot de FlyDubai, a sosit la ora 08:30, transportând 112 pasageri români, a precizat un comunicat al MAE.
O altă aeronavă a decolat în cursul zilei de astăzi din Dubai cu destinaţia Bucureşti.
MAE precizează că s-au întors în ţară 744 dintre cetăţenii români afectaţi de războiul din Orientul Mijlociu care au solicitat asistenţă consulară.
Anterior, site-ul Boarding Pass relata că primul zbor pentru românii blocați în Orientul Mijlociu a decolat miercuri după-amiază din Dubai spre București, dar mai mulți pasageri care aveau bilete pentru această cursă nu s-au prezentat la aeroport.