Comandanții americani au cerut Pentagonului personal suplimentar pentru 100 de zile de război împotriva Iranului

Comandamentul Central al forțelor armate americane (CENTCOM) a solicitat Pentagonului să îi trimită mai mulți ofițeri de informații militare la cartierul său general din Tampa, Florida, pentru a sprijini operațiunile împotriva Iranului timp de cel puțin 100 de zile, estimând însă că operațiunile ar putea dura până în septembrie, arată o notificare obținută de Politico.

Aceasta este prima solicitare cunoscută a CENTCOM pentru personal suplimentar de informații destinat războiului cu Iranul și un semn că Pentagonul alocă deja resurse pentru operațiuni care s-ar putea întinde mult dincolo de calendarul inițial de patru săptămâni stabilit de președintele Donald Trump pentru conflict.

Politico notează că graba de a adăuga oameni și resurse pentru a sprijini eforturi care, de obicei, sunt organizate cu mult timp înainte de acțiuni militare evidențiază modul în care echipa președintelui Trump nu anticipase pe deplin consecințele ample ale războiului pe care l-a declanșat alături de Israel sâmbătă.

„Ceea ce am văzut este o operațiune complet ad-hoc, în care părea că nimeni nu înțelegea cu adevărat sau nu credea că o acțiune militară era iminentă”, a declarat pentru Politico Gerald Feierstein, fost diplomat american de rang înalt care s-a ocupat de Orientul Mijlociu. „Se pare că s-au trezit sâmbătă dimineață și au decis că vor începe un război”, a mai spus acesta.

Pentagonul încearcă să obțină mai multe sisteme de apărare antiaeriană pentru țările din Golf

Statele Unite au lansat alături de Israel o operațiune masivă și pe mai multe direcții care a vizat infrastructura de securitate iraniană și l-a ucis pe liderul suprem al țării, precum și pe alți oficiali de rang înalt. Însă oficialii americani și israelieni nu au articulat încă un obiectiv final clar pentru operațiune.

Iranul a ripostat trăgând asupra unor ținte americane și a altor obiective din întregul Orient Mijlociu. Cel puțin șase militari americani au murit într-o instalație portuară din Kuweit, ceea ce a ridicat întrebări privind fortificarea bazei lor împotriva atacului despre care se crede că a fost efectuat cu o dronă.

Unele clădiri diplomatice americane au fost, de asemenea, lovite, iar temerile cresc că Statele Unite și aliații lor din Orientul Mijlociu ar putea rămâne fără muniții necesare apărării.

Un oficial american a declarat pentru Politico că Pentagonul încearcă să trimită mai multe sisteme de apărare antiaeriană în regiune, în special sisteme mai mici și mai ieftine de contracarare a dronelor, pe care departamentul le-a dezvoltat în ultimii câțiva ani.

Atacurile iraniene cu drone provoacă îngrijorări în rândul planificatorilor militari ai SUA

Atacul în urma căruia au murit militarii americani este deosebit de îngrijorător pentru planificatorii militari, deoarece a fost efectuat cu o dronă Shahed relativ ieftină, care poate zbura adesea sub nivelul de detecție al radarelor existente.

Statele Unite folosesc, cel puțin deocamdată, rachete care costă chiar și câteva milioane de dolari pentru a doborî aceste drone, deși ele costă doar o fracțiune din această sumă.

Iranul are mii de astfel de drone în stocurile sale, iar zeci dintre ele au reușit deja să străpungă apărarea antiaeriană existentă.

Multe dintre sistemele antidronă cu care SUA ar putea răspunde nu au fost încă utilizate în luptă, a adăugat oficialul, deoarece forțele americane nu s-au confruntat până acum cu o amenințare cu drone atât de răspândită.