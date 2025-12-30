Cele mai bune albume muzicale ale anului 2025. Locul 1 e o mică enciclopedie a sfinților

30 de jurnaliști muzicali care scriu pentru ziarul britanic The Guardian au votat topul celor mai bune 50 de albume ale anului. Iată care sunt primele 5 în ordinea inversă.

Locul 5 – Lady Gaga – Mayhem

Spre deosebire de stilul tech-house armonios al albumului său anterior, Chromatica, și în opoziție diametrală cu jazzul de seară al albumelor sale cu Tony Bennett, în Mayhem, Gaga a revenit la electroclash-ul operatic care a caracterizat primele sale două albume.

Locul 4 – Addison Rae – Addison

Odată ridiculizată ca fostă dansatoare TikTok care a făcut încercări nefericite de a ieși din platforma respectivă, soarta lui Addison Rae s-a schimbat vara trecută, când Charli xcx a invitat-o să colaboreze la un remix, spălând imaginea juvenilă lipicioasă a faimei sale pe rețelele sociale. Albumul ei de debut a oferit un synthpop visător (muzică pop în care este folosit puternic un sintetizator, mai ciudat și mai interesant decât se aștepta.

Locul 3 – Blood Orange – Essex Honey

Al cincilea album al lui Dev Hynes sub numele Blood Orange pare să se concentreze în mod unic asupra stării mentale fragmentate și distrase care apare după moartea unei persoane dragi, în cazul său, a mamei sale. Natura neliniștită a albumului Essex Honey este rezumată în versurile dureroase din deschidere, care pot fi interpretate ca acceptarea morții de către cel care moare, în contrast puternic cu capacitatea celor vii de a accepta acest lucru: „În grația ta, am căutat un sens”, cântă Hynes în Look at You. „Dar nu am găsit niciunul și încă mai caut adevărul.”

Locul 2 – CMAT – Euro-Country

Al treilea album al CMAT este, pe rând, emoționant, mișcător, furios, hilar și plin de melodii incredibile. Se îndepărtează cu încredere de stilul country pe care l-a creat în albumul său de debut din 2022, If My Wife New I’d Be Dead, și pătrunde într-un teritoriu care atinge în mod variat jazzul, rockul alternativ furios sau popul cu influențe soul.

Locul 1 – Rosalia – Lux

Cu versuri în 13 limbi și referințe la zeci de sfinte istorice, faptul că Lux reușește să transcendă analizele academice și cercetările aprofundate pe Wikipedia este aproape miraculos, iar meritul îi revine în totalitate Rosalíei. Deși acesta nu este primul ei album care combină trecutul și prezentul – vezi al doilea album din 2018, El Mal Querer, și amestecul său amețitor de flamenco și R&B –, miza este mult mai mare în Lux, iar echilibrul este mai pronunțat. Ceea ce îl ridică la un nivel superior, în afară de melodiile sale multistratificate, compozițiile bogate și drama înrădăcinată, este caracterul jucăuș din centrul său. La fel ca Björk în perioada de glorie a anilor ’90, vocea Rosalíei are un caracter uimitor, care te cuprinde ca o tornadă. Chiar și atunci când îți sfâșie inima în două, ca în balada înfloritoare La Yugular sau în ascensiunea către cer din piesa de închidere Magnolias, vrei să fii acolo, alături de ea, scriu jurnaliștii britanici.

Vezi topul complet, pe The Guardian.