Cercetătorii au descoperit în spațiu o moleculă care oferă indicii prețioase despre originea vieții

Oamenii de știință au descoperit cea mai mare moleculă organică care conține sulf – un ingredient cheie pentru viață – în spațiul interstelar. Cercetătorii numesc descoperirea „veriga lipsă” în înțelegerea lor asupra originilor cosmice ale chimiei vieții, relatează CNN.

Sulful este al 10-lea element ca abundență în univers și o componentă esențială a aminoacizilor, proteinelor și enzimelor de pe Pământ. Dar, deși cercetătorii descoperiseră anterior molecule care conțin sulf similare cu cea recent descoperită în comete și meteoriți, exista o lipsă inexplicabilă de molecule mari care conțin sulf în spațiul interstelar – vasta regiune dintre stele, presărată cu nori de praf și gaz.

„Sulful a ajuns pe Pământ din spațiu cu mult, mult timp în urmă”, a declarat Mitsunori Araki, om de știință la Institutul Max Planck pentru Fizică Extraterestră din Germania și autorul principal al studiului privind descoperirea, publicat săptămâna trecută în revista Nature Astronomy.

„Cu toate acestea, am găsit doar o cantitate foarte limitată de molecule care conțin sulf în spațiu, ceea ce este ciudat. Ar trebui să existe în cantități uriașe, dar este foarte dificil de găsit”, a adăugat acesta.

O altă echipă de cercetători a sugerat anterior că sulful ar putea părea rar în spațiu deoarece este prins în gheața cosmică.

Prin urmare, noua descoperire adaugă o piesă importantă la acest puzzle.

„Aceasta este cea mai mare moleculă cu sulf găsită vreodată în spațiu, având 13 atomi”, a spus Araki. „Înainte de aceasta, cea mai mare avea doar nouă atomi, dar era deja un caz rar, deoarece majoritatea moleculelor cu sulf detectate aveau doar trei, patru sau cinci atomi”, a mai spus cercetătorul.

Descoperirea moleculelor mai mari este importantă, a adăugat el, deoarece ajută la umplerea unui gol existent între chimia simplă întâlnită în spațiu și elementele mai complexe care au făcut posibilă viața pe pământ și care au fost descoperite în comete și meteoriți.

Descoperită la 27.000 de ani-lumină de Pământ

Molecula a fost descoperită într-un nor molecular numit G+0.693–0.027, la aproximativ 27.000 de ani lumină de Pământ, în apropierea centrului galaxiei noastre.

Norii moleculari sunt concentrații reci și dense de praf și gaz care permit formarea moleculelor. Aceștia acționează ca niște pepiniere stelare, deoarece gravitația creează aglomerări care, în cele din urmă, devin stele tinere.

„Un nor molecular este locul în care are loc formarea stelelor”, a spus Valerio Lattanzi, de asemenea cercetător la Institutul Max Planck pentru Fizică Extraterestră și coautor al studiului.

În cele din urmă, a adăugat Lattanzi, unii dintre acești nori vor duce la formarea de sisteme planetare precum sistemul nostru solar.

„Ingredientele care sunt încorporate în norul molecular vor fi transferate către planete. Încercăm să aflăm care sunt ingredientele care vor forma în cele din urmă viața, încercând să înțelegem cum, din molecule simple, ajungem la viața așa cum o cunoaștem pe Pământ”, a mai spus cercetătorul.

Foto: Dreamstime