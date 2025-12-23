Cine a scornit legenda Bisericii lui Bucur, ciobanul care ar fi fondat Bucureștiul. Monumentul cu acoperiș în formă de căciulă și marea sa poveste

Despre legenda lui Bucur și schitul său „înălțat pe un deluț” de lângă râul Dâmbovița există numeroase și frumoase plăsmuiri, dar niciuna mai veche de anul 1729, când Johann Filstich, un istoric sas, a binevoit să ne dăruiască prima variantă a mitului fondator al orașului București.

De la Johann Filstich au preluat povestea toți cei care au urmat, fie ei călători străini, fie autori români.

Ba chiar au mai pus din penițe câteva floricele, un pic de adevăr istoric și ceva intrigă înfășurate în cuvinte inspiraționale și astfel ne-am ales cu legenda nașterii unui mare târg, București.

Ce știm cu siguranță? Știm doar că singura menționare certă a înființării Bucureștiului datează din anul 1459, când data apare într-un hrisov al lui Vlad Țepeș, prin care domnitorul scutește de dări și întărește dreptul de proprietate al unor mici feudali. Doar că Vlad Țepeș nu scoate o vorbă despre Bucur ciobanul și originile sale umile.

Citește, pe B365.ro, despre basmul Bucur, dar și biserica lui reală, care există și azi.

sursă foto: Dreamstime.com