Avertisment de la vârful UE în privința preluării Groenlandei de armata SUA, plus o întrebare incomodă despre „această ocupație”

Uniunea Europeană poate contribui la asigurarea securității Groenlandei, în cazul în care Danemarca ar solicita acest lucru, a declarat luni comisarul european pentru apărare și spațiu, Andrius Kubilius, avertizând că preluarea insulei arctice de către armata SUA ar însemna sfârșitul NATO, scrie Reuters.

Trump a afirmat în repetate rânduri, intensificându-și această retorică inclusiv în ultimele zile, că Statele Unite trebuie să dețină Groenlanda, o parte autonomă a Regatului Danemarcei, pentru a împiedica Rusia sau China să ocupe teritoriul arctic, situat strategic și bogat în minerale. Liderul de la Casa Albă susține că prezența militară americană în această zonă nu este suficientă.

Danemarca și SUA, ambele țări membre NATO, urmează să se întâlnească săptămâna aceasta pentru a discuta despre Groenlanda. Groenlanda și Danemarca au transmis că insula din regiunea arctică nu este de vânzare, dar Trump nu a exclus posibilitatea de a o prelua cu forța.

„Sunt de acord cu prim-ministrul danez (Mette Frederiksen, n.r.) că ar fi sfârșitul NATO, dar și pentru populație ar fi un lucru foarte, foarte negativ”, a spus comisarul Andrius Kubilius, pentru agenția de presă citată, în cadrul unei conferințe pe tema securității, desfășurată în Suedia.

„Cine va recunoaște această ocupație?”

Înaltul oficial european a spus că preluarea insulei ar avea „un impact negativ foarte profund asupra populației și asupra relațiilor noastre transatlantice”.

Trump a scris luni, într-un mesaj publicat pe rețeaua sa de socializare Truth Social: „Eu sunt cel care a SALVAT NATO!!!”, fără a oferi context sau detalii suplimentare.

Kubilius a precizat că el nu crede că va avea loc o invazie militară a SUA, dar că articolul 42.7 din Tratatul Uniunii Europene obligă statele membre să vină în ajutorul Danemarcei dacă aceasta se confruntă cu o agresiune militară.

„Va depinde foarte mult de Danemarca, de modul în care va reacționa, de poziția pe care o va adopta, dar cu siguranță există o astfel de obligație a țărilor membre de a veni în ajutor reciproc dacă un alt stat membru se confruntă cu o agresiune militară”, a spus comisarul european.

Andrius Kubilius, comisarul UE pentru apărare și spațiu, în timpul conferinței naționale anuale „Folk och Försvar” („Poporul și Apărarea”), în Sälen, Suedia, pe 11 ianuarie 2026. FOTO: TT News Agency, TT News Agency / Alamy / Profimedia

De asemenea, Kubilius a pus la îndoială rațiunea ocupării Groenlandei cu forța și a avertizat că aceasta ar avea impact asupra tuturor aspectelor relațiilor dintre Europa și Statele Unite.

„Cine va recunoaște această ocupație și ce impact va avea asupra tuturor relațiilor dintre Statele Unite și Europa, inclusiv, de exemplu, asupra comerțului, unde și americanii pot suferi consecințe negative destul de dureroase?”, a adăugat el.

Kubilius a mai declarat că UE ar putea oferi mai multă securitate Groenlandei, dacă Danemarca ar solicita acest lucru, inclusiv trupe și infrastructură militară, cum ar fi nave de război și capacități anti-drone.

„Este treaba militarilor să spună ce are nevoie Groenlanda sau apărarea Arcticii. Totul este posibil”, a arătat comisarul european.

Capacități militare

Kubilius a insistat, totodată, că Europa trebuie să-și consolideze capacitățile militare, indiferent dacă poate conta pe ajutorul SUA, dar că orice retragere a SUA din NATO ar fi foarte dificilă.

„Va fi o provocare foarte mare să fim pregătiți să apărăm Europa, să fim independenți, fără Statele Unite”, a spus el.

„Întrebarea ar fi cum putem folosi în acest caz structurile NATO, cum pot acestea deveni, știți, o bază pentru pilonul european al NATO. Dar NATO, așa cum este acum, cu siguranță nu va mai exista”, a avertizat oficialul UE.

Trump a afirmat săptămâna trecută, într-un mesaj virulent, că SUA vor sprijini întotdeauna NATO și că Rusia și China se tem de alianță doar atâta timp cât Statele Unite sunt membre.

Liderul de la Casa Albă a susținut însă că se îndoiește că „NATO ar fi alături de noi dacă am avea cu adevărat nevoie de ei”, lansând astfel noi critici la adresa alianței de securitate.

„Vom fi întotdeauna alături de NATO, chiar dacă ei nu vor fi alături de noi”, a scris Trump, în mesajul publicat miercurea trecută tot pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, la o zi după ce Casa Albă a admis explicit că SUA nu exclud o intervenție militară pentru a prelua Groenlanda de la Danemarca.

Multe țări membre NATO și-au mărit substanțial cheltuielile militare în ultimii ani, în urma invaziei Rusiei din 2022 în Ucraina și a cererilor lui Trump ca aliații europeni să investească mai mult în propria apărare.

Între timp, în cursul zilei de luni, NATO ca organizație și Groenlanda și-au anunțat voința de a colabora pentru a consolida apărarea acestui vast teritoriu danez autonom, sperând să-l descurajeze astfel pe președintele american în privința intențiilor lui de a prelua cu orice preț controlul asupra insulei arctice.