Comitetul Olimpic face apel la „fairplay”, după ce a fost huiduit JD Vance la deschiderea Jocurilor de Iarnă. CIO laudă implicarea administrației Trump

JD Vance și soția lui, Usha, la deschiderea Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina, vineri, 6 februarie 2026. Credit: Peter Kneffel / DPA / Profimedia

Comitetul Internațional Olimpic (CIO) a salutat prezența vicepreședintelui american JD Vance la deschiderea Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina, pledând pentru fairplay din partea tuturor celor implicați.

Purtătorul de cuvânt al CIO a pledat pentru „fairplay”, după ce Vance a fost huiduit, vineri seară, la ceremonia de deschidere de pe Stadionul San Siro din Milano. În schimb, delegația sportivilor americani a fost aplaudată.

„În ceea ce îl privește pe vicepreședinte, ceea ce aș spune este că, având în vedere Jocurile care urmează la Los Angeles, suntem extrem de fericiți că administrația SUA este atât de implicată în Jocurile de aici și evident că pe viitor acesta este un lucru grozav pentru mișcarea olimpică”, a declarat directorul de comunicare al CIO, Mark Adams, într-o conferință de presă, citat de AFP.

„Am fost pe stadion noaptea trecută (…) și să vezi echipa SUA aclamată de public, fairplay, acest lucru a fost fantastic”, a adăugat reprezentantul CIO.

„În general, aș spune că la evenimente sportive ne place să vedem fair-play, dar în ceea ce privește o relație bună cu administrația, asta nu poate fi decât o veste bună pentru noi”, a mai declarat Mark Adams.

Vineri, pe San Siro, publicul a izbucnit în huiduieli în momentul în care a apărut JD Vance pe ecranele uriașe de la arenă. Vicepreședintele SUA a sosit la Milano în această săptămână și a urmărit concursurile în care sunt angrenați sportivi americani. El a asistat, joi, la un meci de hochei feminin al SUA, iar vineri a mers la o competiție de patinaj artistic pe echipe, potrivit The New York Times.

Înaintea ceremoniei de deschidere la Milano a avut loc un protest împotriva Serviciului de Imigrare și Vamă al Statelor Unite (ICE). Personalul prezent în Italia face parte dintr-o divizie de investigații a agenției, fiind trimis special pentru a consilia oficialii locali în asigurarea securității Jocurilor Olimpice.