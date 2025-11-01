Cum pot consumatorii vulnerabili să beneficieze de ajutor pentru încălzire și suplimentul pentru energie. Explicația autorităților

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a anunțat, sâmbătă, că programul prin care persoanele aflate în situații vulnerabile pot beneficia de ajutorul pentru încălzire și suplimentul pentru energie continuă și în 2025-2026.

În acest sens trebuie depusă o cerere.

„Sprijinul financiar se acordă pe toată durata sezonului rece (1 noiembrie 2025 – 31 martie 2026), în cazul ajutorului pentru încălzire, iar suplimentul pentru energie este acordat pe parcursul întregului an”, a declarat ANPIS, sâmbătă, într-un comunicat de presă.

Potrivit instituției, consumatorii vulnerabili pot beneficia de:

• ajutor pentru încălzire, care acoperă total sau parțial costurile cu încălzirea locuinței în perioada 1 noiembrie 2025 – 31 martie 2026;

• suplimentul pentru energie, acordat lunar, pe tot parcursul anului.

ANPIS a precizat că „ajutorul pentru încălzirea locuinței este acordat în baza dispoziției primarului”.

„Se adresează familiilor sau persoanelor singure fără alte bunuri ori proprietăți, conform cererii, care au venit mediu net lunar de până la 1.386 lei/persoană pentru familie sau până la 2.053 lei pentru persoana singură”, se mai arată în comunicat.

Cererea trebuie depusă la primărie

Cererea-declarație pe propria răspundere trebuie depusă la primăria localității în care se află locuința solicitantului. Formularele pot fi obținute de la sediul și de pe site-ul primăriei sau al agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială / al municipiului București.

„Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială va efectua plățile pentru acest beneficiu social prin intermediul agențiilor teritoriale, începând cu luna decembrie 2025”, a mai declarat instituția.

ANPIS spune că a plătit două milioane de ajutoare și suplimente pentru sezonul rece trecut, însumând aproximativ 1,03 miliarde lei.

Cele mai multe ajutoare și suplimente au fost acordate pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri (peste 1,5 milioane ajutoare, aproximativ 911 milioane lei), urmate de:

• gaze naturale (peste 160.000 ajutoare, aproximativ 35 milioane lei);

• energie electrică (peste 270.000 ajutoare, aproximativ 76 milioane lei);

• energie termică (aproximativ 38.000 ajutoare, aproximativ 10 milioane lei);

ANPIS a menționat că pentru ultimele patru sezoane reci (2021-2024) numărul total de ajutoare și suplimente plătite a fost de peste 6,7 milioane, iar suma totală acordată s-a ridicat la aproximativ 3,67 miliarde lei.

Sursa foto: Andrey Kekyalyaynen | Dreamstime.com