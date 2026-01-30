Curtea de Apel Bucureşti, aşteptată să decidă astăzi în cazul cererii de suspendare din funcţie a doi judecători CCR

Curtea de Apel Bucureşti are programată pentru vineri, 30 ianuarie, pronunţarea unei decizii pe cererea depusă de o avocată AUR privind suspendarea din funcţie a judecătorilor CCR Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş.

În 16 ianuarie, aceeaşi zi în care CCR a amânat decizia în cazul pensiilor de serviciu ale magistraţilor, instanţa CAB a amânat pronunţarea privind situația celor doi judecători CCR pentru 30 ianuarie. Instanţa a amânat de două ori până acum pronunţarea în acest caz.

Decizia pe care instanța o va pronunța nu este definitivă, însă poate avea caracter executoriu, ce ar putea duce la suspendarea magistraților CCR în caz de admitere.

Demersul fără precedent împotriva judecătorilor CCR

Judecătoarea Olimpiea Crețeanu din cadrul Curții de Apel București este cea care va hotărî dacă va suspenda actele prin care președintele Nicușor Dan, respectiv Senatul României i-au numit pe Dacian Dragoș și Mihai Busuioc judecători la Curtea Constituțională.

Cererea a fost depusă de avocata AUR, Silvia Uscov. Sesizările Silviei Uscov, înregistrate pe 30 și 31 decembrie 2025 la Curtea de Apel București, au primit termen rapid, față de alte dosare similare.

În esență, Silvia Uscov a susţinut în sala de judecată că Mihai Busuioc şi Dacian Cosmin Dragoş nu îndeplinesc una dintre condiţiile pentru a fi numiţi în funcţia de judecător CCR, şi anume o vechime de cel puţin 18 ani în activitatea juridică sau în învăţământul juridic superior.

Decizia pe care o va pronunța CAB nu va fi definitivă, însă judecătorul poate dispune ca aceasta să fie executorie, au explicat anterior mai mulți avocați consultați de HotNews.

Ce spune un fost judecător CCR despre cererea de suspendare

Profesorul universitar Tudorel Toader, fost judecător constituţional, declara că, în opinia sa, ambele cereri de suspendare vor fi respinse, una ca inadmisibilă, cea a lui Mihai Busuioc, şi cealaltă ca neîntemeiată.

„Eu cred că atât sesizarea referitoare la Dacian Dragoş, cât şi cea referitoare la Mihai Busuioc vor fi respinse. Una ca inadmisibilă, privindu-l pe Busuioc, cealaltă ca neîntemeiată”, a declarat Tudorel Toader pentru News.ro.

Fostul judecător CCR a explicat că sesizarea în cazul lui Mihai Busuioc este inadmisibilă, întrucât acesta a fost numit printr-o hotărâre a Senatului şi, ca atare, nu poate fi contestată.

„În 2010, a fost adoptată Legea 177. Prin legea aceea, hotărârile Parlamentului puteau fi supuse controlului de constituţionalitate, dar nu de legalitate. Şi nu orice hotărâre, ci doar cele cu caracter normativ. Cele cu caracter individual nu pot fi contestate la CCR. De aceea spuneam că sesizarea care vizează hotărârea Senatului privindu-l pe Mihai Busuioc este inadmisibilă”, a precizat Tudorel Toader.

Potrivit lui Tudorel Toader, în cazul lui Mihai Busuioc, numit în funcţie la CCR printr-o hotărâre a Senatului, nu poate fi făcută nicio sesizare la Curtea Constituţională, întrucât această hotărâre nu este cu caracter normativ, ci individual. Cu alte cuvinte, numirea lui Mihai Busuioc nu poate fi contestată.

Cine sunt cei doi judecători CCR contestați

Dacian Cosmin Dragoş, numit de preşedintele Nicuşor Dan în funcţia de judecător la Curtea Constituţioonală, este profesor universitar la Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării si conducător de doctorat la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. El a înlocuit-o pe Livia Stanciu.

Pe 15 ianuarie, avocata Uscov a prezentat o serie de documente care arată că judecătorul Dacian Dragoș, în paralel cu funcția de la CCR, figurează ca fiind administrator la o societate pe acțiuni din Cluj Napoca.

Dacian Dragoș a explicat la acel moment pentru HotNews că și-a dat demisia din respectiva funcție, înainte de a fi numit la CCR, însă nu știe dacă Adunarea Generală a Acționarilor a comunicat acest lucru Oficiului Național pentru Registrul Comerțului, așa cum cere legea.

Dacian Cosmin Dragoş face parte din tabăra de la CCR care susţine proiectul Guvernului de reformă a pensiilor speciale, tabără care are însă o majoritate fragilă de 5 la 4, notează Agerpres.

Mihai Busuic, fost preşedinte al Curţii de Conturi, propus de PSD şi susţinut de coaliţia guvernamentală, a fost votat de Senat pentru postul de judecător la CCR, el înlocuindu-l pe Marian Enache, care a deţinut şi funcţia de preşedinte al Curţii.